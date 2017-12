Noi investigaţii împotriva Google

Compania Google este în centrul mai multor investigaţii antitrust ale Executivului american, care încearcă să determine dacă gigantul căutărilor pe Internet abuzează de poziţia dominantă pe piaţa publicităţii online, pentru a-şi anihila concurenţii. Procurorii din cel puţin trei state americane au început anchete privind operaţiunile Google. Procurorii generali din statele California, Ohio şi New York sunt în primele etape ale anchetelor. Google urmează să primească şi echivalentul civil al unei citaţii de la Comisia Federală a Comerţului (FTC) în cadrul unei investigaţii privind operaţiunile companiei din domeniul căutărilor pe Internet.

Compania, care domină piaţa americană şi cea globală în privinţa căutărilor pe Internet şi publicităţii prin acest canal, a fost acuzată în repetate rânduri de competitori că îşi favorizează propriile servicii în rezultatele căutărilor, în defavoarea celor oferite de rivali. Reprezentanţii Google şi cei ai FTC au refuzat să comenteze informaţiile. Şi procurorii generali din California şi New York au refuzat să facă declaraţii, în timp ce procurorul general al statului Ohio nu a fost disponibil pentru comentarii.

Autorităţile antitrust din SUA sunt îngrijorate, de ceva timp, de dominaţia Google asupra industriei căutărilor pe Internet. Compania este anchetată şi în UE, de Comisia Europeană, din noiembrie 2010. Guvernele din America şi Europa au primit numeroase reclamaţii privind activităţile Google, majoritatea din partea rivalilor companiei. Între timp, acţiunile companiei au intrat pe un trend descendent abrupt. După ce a început anul uşor peste 600 de dolari pe acţiune, Google a coborât sub nivelul de 500 de dolari şi a închis joi, pe Nasdaq, la 480,2 dolari pe acţiune. Compania a depăşit cu bine, în trecut, mai multe investigaţii antitrust, ieşind în 2008 dintr-un acord pe căutări online cu Yahoo!, după ce Departamentul Justiţiei din SUA a sugerat că va contesta înţelegerea. În plus, un judecător din New York a hotărât că acordurile încheiate de companie cu mai mulţi editori, pentru a crea o bibliotecă digitală uriaşă, sunt ilegale, parţial pentru că Google ar obţine drepturile asupra unor cărţi aflate sub copyright ai căror autori nu pot fi găsiţi.