Noi investiţii la UMC

Conducerea Universităţii Maritime Constanţa (UMC) are planuri mari pentru noul an universitar. Potrivit prorectorului instituţiei de învăţământ superior, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, pe lista investiţiilor pentru noul an universitar se numără şi o serie de modificări aduse clădirilor din Baza Nautică a universităţii. „În primul rând, intenţionăm să mai construim un etaj la corpul vechi de clădire din Baza Nautică. În prezent, clădirea are doar parter, adăpostind o parte din laboratoarele noastre. După finalizarea proiectului, clădirea va avea parter şi un etaj. Noua construcţie va adăposti cabinetele profesorilor UMC”, a declarat prorectorul universităţii constănţene. O altă modificare priveşte subsolul noului cămin al UMC, amplasat, de asemenea, în Baza Nautică. Acesta va fi compartimentat, urmând ca aici să funcţioneze magazia centrală a universităţii. „Acestea sunt investiţii mici, dar care trebuie făcute. Cel mai mare proiect pe care îl vom derula în noul an universitar îl reprezintă reabilitarea Complexului Sportiv Hidrotehnica. Aici, pe lângă reabilitarea sălii de sport şi construirea unui bazin olimpic de înot, intenţionăm să construim şi un minihotel, cu 20 de camere, 40 de locuri”, a mai precizat prorectorul UMC. Minihotelul va găzdui sportivii din alte judeţe care doresc să vină în cantonament în Constanţa.