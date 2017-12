Noi joburi bine plătite în străinătate. Ce se caută

Dacă v-ați gândit să munciți peste hotare, atunci ar fi bine să știți că angajatorii din Spaţiul Economic European au pus la dispoziție noi posturi prin reţeaua EURES. Au apărut joburi noi în Germania și Irlanda. Mai precis, în Germania se caută 8 şoferi de autocamion (transport mărfuri). Pentru a obține acest post trebuie să aveți permis de conducere C, CE, ADR, experienţă anterioară ca şofer de camion cu remorcă și nu trebuie să aveți cazier auto sau judiciar. Totodată, sunt necesare cunoștințe de limba germană - nivel A2 - B1. Salariul poate fi negociat, spune angajatorul, în funcţie de experienţa profesională. Dacă sunteți interesat de acest post, puteți transmite, până la 15 martie, CV-ul model Europass şi scrisoarea de intenţie, ambele ȋn limba germană sau engleză, însoţite de copii ale permisului de conducere şi ale diplomelor/certificatelor de studii (nu este necesară traducerea acestora în limba germană/engleză) la adresele de e-mail v.oetzel@koerdel.de şi eberhard.niklas@arbeitsagentur.de, cu specificarea nr. de referinţă 10000-1137055236-S sau 10000-1137054119-S. Contractul de muncă este pe perioadă nedeterminată. De asemenea, în Irlanda sunt disponibile 5 noi posturi de tranşatori carne (aplicanţii cu vârsta sub 35 de ani pot beneficia de avantajele programului “Your first EURES job”). Pentru a aplica ar trebui să știți că este necesară experienţa în dezosarea cărnii şi într-un abator pe linia de producţie. Dacă veți obține jobul, veți câștiga minimum 9,15 euro/oră și veți lucra 39 de ore pe săptămână. Doritorii pot trimite CV-ul în format Europass ȋn engleză, la adresa de e-mail edward.kavanagh@welfare.ie. Data-limită pentru aplicare este 10 martie. Toate ofertele pot fi vizionate accesând portalul EURES național, www.eures.anofm.ro. Totodată, cei dornici să ocupe un loc de muncă se pot adresa biroului specializat din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanţa, la numărul de telefon 0241/481.553, unde consilierul EURES îi poate îndruma.