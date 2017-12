Noi limite la gradul de îndatorare a autorităţilor locale

Guvernul a restrâns, ieri, pentru al doilea an consecutiv, cu 36%, limitele maxime în care autorităţile locale pot contracta fonduri rambursabile în acest an pentru proiecte care nu beneficiază de fonduri UE, de la 2,5 miliarde lei, la 1,6 miliarde lei, cea mai mică ajustare fiind operată la judeţe. „A fost decisă şi pentru acest an o limitare a împrumuturilor, pentru a limita deficitul, iar Guvernul intenţionează să extindă baza aferentă garanţiilor guvernamentale destinate autorităţilor locale”, au declarat surse ministeriale. Proiectul de act normativ relevă că limitele maxime pentru contractarea de împrumuturi de la bănci sau prin emisiuni de obligaţiuni vor scădea pentru comune de la 457,5 milioane lei, la 275,3 milioane lei (-40%), pentru oraşe, de la 191 milioane lei, la 119 milioane lei (-37%), pentru municipii, de la 850 de milioane lei, la 545 milioane lei (-35,88%), pentru judeţe, de la 287 milioane lei, la 223 milioane lei (-22%). În limitele prevăzute nu se includ finanţările rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în programul HIPERB, şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale. Tot în şedinţa de ieri, Boc a cerut să sisteze în companiile subordonate orice licitaţie pentru achiziţionarea de maşini, televizoare, imobile sau alte bunuri care nu sunt de strictă necesitate, arătând că acestea pot fi amânate „pentru vremuri mai bune”.