Noi locuinţe ANL

Finalizarea ultimelor blocuri în regim ANL de la Hârşova i-a îndemnat pe reprezentanţii autorităţii locale să solicite construirea altor locuinţe în acelaşi regim, având în vedere că numărul solicitărilor pentru o locuinţă este în continuare mare. „În 2010 am avut o serie de întâlniri la Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului, în urma cărora ne-a fost aprobată finanţarea pentru încă patru blocuri ANL cu câte 16 apartamente pentru oraşul Hârşova. Ele vor fi ridicate în regim P+3 şi vor ridica la 160 numărul apartamentelor ANL construite la Hârşova. După cum se ştie, noi am finalizat ultimul proiect urmând ca beneficiarii să se mute în scurt timp în ele, pentru că lucrările la noua staţie de transformare sunt finalizate”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că lucrările la noile blocuri ANL speră să înceapă în primăvara anului 2012. “Proiectul este aprobat de minister nu mai trebuie decât să se dea ordinul de începere a lucrărilor. Din câte am înţeles, în prezent se lucrează la caietul de sarcini pentru licitaţie atât în ceea ce priveşte proiectarea cât şi construirea efectivă”, a spus primarul. El a mai afirmat că acestor locuinţe ANL le se vor adăuga şi cele 48 de locuinţe sociale care în perioada imediat următoare vor fi predate către beneficiari. “Pentru locuinţele sociale a durat mai mult analiza dosarelor depuse, pentru că am dorit să le dăm celor care într-adevăr au nevoie. Numărul dosarelor depuse a fost foarte mare, astfel că a trebuit să fim extrem de exigenţi”, a explicat Nădrag.