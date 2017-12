Noi locuri de muncă - obiectiv major pentru Cristian-Dumitru Gheorghe

SCHIMBARE Pentru candidatul social democrat la Primăria Oltina, Cristian-Dumitru Gheorghe, 2012 este anul relansării comunei Oltina. „Vin în faţa cetăţenilor cu propuneri concrete, care, în următorii patru ani, să conducă la modernizarea şi la schimbarea imaginii Oltinei. Mă bazez pe experienţa acumulată în decursul anilor, când am reuşit să creez locuri de muncă. De altfel, locurile de muncă pentru locuitorii comunei Oltina reprezintă principalul meu obiectiv”, a spus, ieri, Cristian-Dumitru Gheorghe, cu ocazia lansării candidaturii sale, la care au participat reprezentanţi ai Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, în frunte cu prim-vicepreşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, totodată preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa. În faţa unei asistenţe numeroase, candidatul PSD a spus că îşi doreşte ca Oltina să devină un pol de dezvoltare economică şi socială, o adevărată comună europeană, în care oamenii să aibă posibilitatea de a se exprima şi de a fi ascultaţi de primar. „Avem nevoie de reabilitarea drumurilor, extinderea şi reabilitarea conductelor de apă, introducerea reţelei de canalizare, extinderea şi refacerea iluminatului public”, a spus Cristian Gheorghe. El a adăugat că, „în comparaţie cu localităţile învecinate, unde sunt primari PSD, la Oltina, drumurile comunale sunt praf”. „În patru ani nu s-a pus măcar o lopată de asfalt. Voi face, împreună cu CJC şi preşedintele Nicuşor Constantinescu, o prioritate din acest lucru. De asemenea, doresc atragerea de investitori pentru crearea de locuri de muncă prin înfiinţarea unor microîntreprinderi, iar pentru aceasta este nevoie de o relaţie bună cu mediul de afaceri”, a mai afirmat Cristian-Dumitru Gheorghe.

PROIECTE Un obiectiv important pentru candidatul social democrat este sprijinirea învăţământului. „Deja am demarat, împreună cu CJC, un program de formare profesională. În plus, doresc înfiinţarea unor centre de asistenţă medicală. Alte obiective sunt dezvoltarea turistică a zonei; menţinerea la minimum a taxelor şi impozitelor locale; rezolvarea problemei islazului şi a păşunatului; sprijinirea tinerilor după modelul primarului Constanţei, Radu Mazare; reabilitarea unor obiective”, a spus Gheorghe, care a adăugat că proiectele CJC pentru mediul rural - pentru elevi etc vor fi aplicate cu prioritate. Prezent la lansarea candidaturii lui Cristian-Dumitru Gheorghe, Nicuşor Daniel Constantinescu a declarat că a găsit comuna aşa cum a lăsat-o acum patru ani, adică nu s-a făcut nimic, Oltina rămânând în continuare fără drumuri şi fără lumină.