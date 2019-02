Noi locuri de parcare pentru șoferii constănțeni

11:26:03 / 05 Februarie 2019

Constanta, oras fara hingheri (evident, si fara cap, la Primarie)

Ne bucuram ca Primaria amenajeaza noi locuri de parcare, era si cazul. Dar, dragi redactori ai cotidianului Telegraf, cand aveti de gand sa scrieti despre faptul ca acest oras NU ARE SERVICII DE ECARISAJ DE APROAPE UN AN, OFICIAL. NEOFICIAL, CINE STIE DE CAND !!!!!!! Saptamanile trecute sotia a fost atacata de o haita de caini maidanezi, aciuati in zona Far-fosta Billa si hraniti constant de o cretina de la parterul blocului. In urma muscaturii, in afara ranii de la picior, a pantalonilor rupti si a sperieturii, normal ca am facut anti-tetanos si acum 5 injectii de antirabic intinse pe o luna de zile. Cei de la serviciul antirabic spitalui boli infectioase (de la Gara) sunt deja obisnuiti cu pacientii tot mai frecvent muscati de cainii maidanezi, pe strazi sau prin parcuri! Am sunat la dispecerat Primaria Constanta si cei de acolo au preluat sesizarea cu promptitudine, dar can i-am intrebat "cand vin hingherii" mi-au raspuns intai trebuie ca Primaria Constanta sa organizeze licitatia, si abia pe urma castigatorul va incepe furnizarea de servicii de ecarisaj !!!! Cand asta? NU SE STIE !!! Deci, CONSTANTA, ORAS PLINI DE CAINI VAGABONZI, DAR FARA CAP LA PRIMARIE. PRIMARUL, UN INCAPABIL !!! RUSINE!! CAND AVETI DE GAND SA SCRIETI SI DESPRE ASTA, MULT STIMATI SI IUBITI JURNALISTI CONSTANTENI ???