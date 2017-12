Noi lucrări de modernizare la Spitalul de Urgenţă

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa continuă procesul de modernizare, deocamdată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi al unei asociaţii. Managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr. Dan Căpăţână, a declarat că SCJU are, în prezent, în desfăşurare „două şantiere”, unul la Secţia de Chirurgie şi altul la amenajarea unui compartiment de zi, de oncopediatrie. „SCJU este o unitate sanitară care intervine în cazuri complexe, care are clasificarea cea mai mare, deci are nevoie de o clinică de chirurgie modernă. Şi cum legea nu ne permite, pentru o secţie (singura existentă - n.r.), decât un anumit număr de paturi, vom amenaja două clinici, mai ales că am avut foarte multe solicitări în ultima perioadă”, a declarat dr. Căpăţână. Se speră ca lucrările să fie finalizate spre finele anului. Cât priveşte amenajarea compartimentului de oncopediatrie, lucrările se pot desfăşura în urma sprijinului financiar acordat de către Asociaţia „Salvează Vieţi”. Reprezentanţii asociaţiei au ales că ajute SCJU pentru că nu avea în componenţă un compartiment de zi destinat copiilor cu diferite tipuri de cancer. Coordonatorul şantierului, Dragoş Ţigmeceanu, a declarat că termenul de execuţie va fi de trei luni. „Este o lucrare complexă, se va schimba tot, de la A la Z. Va fi un centru modern, la standarde moderne. Vom folosi materiale speciale pentru unităţile sanitare, va fi amplasat şi un sistem de ventilaţie special de filtrare a aerului”, a declarat coordonatorul şantierului.