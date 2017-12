Noi mărturii din infernul de la „Beirut”

Priviri pierdute şi obraji sfâşiaţi de lacrimi care lăsau în urmă grimase de durere. Îngânduraţi şi apăsaţi de întrebări ce până acum nu şi-au găsit niciun răspuns, membrii familiilor tinerelor care au murit în incendiul devastator de sâmbătă noapte, din centrul Constanţei, au venit, ieri dimineaţă, la morga Cimitirului Central, pentru a-şi lua copiii acasă... Cu rochiile de mireasă în braţe, părinţii au aşteptat ore în şir ca medicii legişti să termine ancheta şi să le spună cum le-au murit fiicele. Distruşi de suferinţă, apropiaţii victimelor îi acuză pe salvatori de laşitate şi cer cu tărie să afle de ce nimeni nu a intrat în local, deşi ţipetele de disperare ale fetelor s-au auzit timp de câteva minute. Cei acuzaţi de moartea tinerelor spun, însă, că nu au mai putut face nimic pentru a le scoate din clădire. Pompierii susţin că, în momentul în care au ajuns, imobilul ardea ca o torţă. Totodată, aceştia afirmă că, deşi imobilul a fost invadat de fum de la ora 22.20, primul apel la 112 a fost primit abia la ora 22.38. Reprezentanţii Inpectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” au refuzat să răspundă acuzaţiilor formulate de membrii familiilor victimelor.

EXPERTIZĂ TOXICOLOGICĂ Mama Ioanei Nicoleta Cengher, de 22 de ani, din Costineşti, le-a cerut medicilor legişti să efectueze şi un examen toxicologic. Mariana Şarkany crede că fiicei sale i s-a pus ceva în ceaiul pe care l-a băut, pentru că altceva nu explică de ce ea nu a putut să se salveze. „Uşa vestiarului lor avea un geam de sticlă... fetele puteau să îl spargă şi să coboare. Au urlat în disperare, degeaba. La miezul nopţii, patronul a fost întrebat dacă toate persoanele aflate în local au fost evacuate, iar el a răspuns că toată lumea a ieşit. Cele mai importante persoane din acel local, dansatoarele şi cântăreaţa, fiica mea, au fost lăsate să moară! După ce a cântat, fata mea a urcat în vestiar cu un ceai luat de la bar şi din acest motiv vreau un examen toxicologic. Barmaniţa care trebuia să fie de muncă sâmbătă mi-a spus că a fost oprită în ziua aia, pe la ora 15.00, să mai vină la serviciu, pentru că o înlocuieşte altcineva, iar un alt barman le-a făcut câte un ceai fetelor. Am vorbit cu Nicoleta în momentul în care a plecat, este ciudat că nu m-a sunat când a ajuns la muncă. I-am spus să ne dea un mesaj când soseşte acolo şi a zis că aşa o să facă. Fratelui ei, de 13 ani, i-a zis că, dacă se simte rău sau dacă îi este dor de ea, să o sune şi se întoarce imediat acasă. Vreau desfăşurătoarele telefoanelor, să văd dacă fetele au sunat la 112 sau dacă au apelat pe cineva în momentul în care au simţit miros de fum!”.

Furia femeii se îndreaptă acum şi către pompierii care au ajuns la locul tragediei. „Au fost lăsate să moară de nişte pompieri fricoşi, care au venit fără măşti şi fără apă. Le-au scos abia la ora 3.00, au intrat şi au călcat pe cadavre, nenorociţii! Acum ar fi trebuit să meargă la Bucureşti, să întregistreze o piesă pentru vară. A fost prima seară când a ajuns la local şi nu m-a sunat. Când nu mi-a răspuns la telefon, am fugit la calculator şi am văzut mesajele de pe Facebook“, a mai spus Mariana Şarkany.

„ÎMI PARE RĂU CĂ NU AM LĂSAT-O SĂ FACĂ UN COPIL“ Cu ochii plini de lacrimi, mama Nicoletei Vasiliţeanu regretă că nu a apucat să îşi sărute copilul înainte de a pleca de acasă spre infernul care avea să îi curme viaţa. „A plecat pe la 21.30. Întotdeauna mă pupa, iar acum doar mi-a făcut semn, din uşă. La 23.00 am sunat-o şi avea telefonul închis. O ştiam în siguranţă, pentru ca apoi, aproape de miezul nopţii, să mă sune prietenul ei şi să îmi spună să vin repede că „Beirutul“ a luat foc şi nu o găseşte pe Nicoleta. Când am ajuns, fumul era imens. Am dat de patron, l-am întrebat unde este Nicoleta şi el mi-a spus: „Evacuat tot personalul!“. Clădirea fiind foarte veche, din 1921, vă daţi seama ce siguranţă avea. A mai fost o dată un incendiu, în urmă cu un an, dar atunci s-a stins repede. Fiica mea avea 22 de ani. A fost un copil cuminte, care nu mi-a ieşit niciodată din cuvânt. Îmi pare rău că nu am lăsat-o să facă un copil! Rămăsese însărcinată la începutul relaţiei cu prietenul ei şi i-am spus să se facă mireasă întâi şi pe urmă să devină mamă. Aş vrea să se deschidă pământul să mă duc după ea...“, a spus Maria Vasiliţeanu.

Iubitul fetei spune că vecinii le-au auzit pe cele trei tinere care au pierit în vestiarul restaurantului ţipând şi cerând ajutor. „Eu am urlat la pompieri să intre, că sunt persoane rămase înăuntru. Băiatul care a scos-o pe fata care a fost dusă la Bucureşti mi-a spus că, atunci când a tras-o de pe scară, a văzut cum tavanul a căzut peste cele trei fete din vestiar. Vecinii mi-au spus că au auzit fetele cum ţipau şi pompierii erau acolo, în faţa clădirii. Dacă se intra, ele puteau fi salvate. Până la urmă, am înţeles că peste ele a căzut o grindă. Eu, pe la ora 2.00, am luat o mască de pompier şi am intrat. Militarii au crezut că sunt de-al lor. Am început să dau cu ei la o parte bucăţile de tavan care căzuseră în local şi, la un moment dat, am văzut sub lemne trei picioare. Atunci m-au dat afară. George Karam era şi el în local, cu ţigara în mână, se învârtea în loc şi privea în gol“, a declarat Adrian Tecuceanu, iubitul Nicoletei Vasiliţeanu.

„AU SPUS CĂ NU INTRĂ, CĂ NU AU LANTERNĂ“ Rudele fetelor aduc acuzaţii grave la adresa pompierilor. Oamenii spun că aceştia s-au speriat de foc şi că au venit complet nepregătiţi pentru o asemenea situaţie.

„Pompierii nu şi-au făcut datoria. Au spus că nu intră, că nu au lanternă. Păi pe banii noştri au lăsat fetele să moară. Datoria lor asta era, să le scoată. Nu contează cum, moarte sau vii, ar fi trebuit să le scoată, nu să le lase acolo să ardă. Era foc, ele erau îmbrăcate sumar, cum să treacă prin flăcări? Ele au tot sperat, până în ultimul moment, că cineva le va salva“, a spus Mihai Mancaş, fratele Mihaelei Tucă. Un apropiat al Mihaelei susţine că fata a simţit, în urmă cu doar câteva zile, că urmează să i se întâmple ceva rău. „Eu sunt un prieten foarte apropiat al Mihaelei. Am fost cândva iubiţi, dar ne-am dat seama că ne înţelegem mai bine ca prieteni. Am apreciat-o pentru că avea un caracter frumos. Telefonul i-a sunat până la 22.58. Am vorbit ultima dată cu ea vineri. Avea o stare bună, dar cu doar câteva zile înainte era timorată. M-a sunat şi mi-a spus că simte că o să vină ceva rău... I-am spus să mergem la biserică, să facem ceva, dacă tot visează urât. Spunea întruna că o visează pe mama ei, care a murit când ea avea 14 ani, într-un accident“, a povestit Alex Radu.

Concluzia legiştilor

În urma necropsiilor, medicii legişti au stabilit că victimele, Nicoleta Ioana Cengher, Nicoleta Vasiliţeanu şi Mihaela Tucă, şi-au pierdut viaţa în urma intoxicaţiei cu monoxid de carbon. „Intoxicaţie cu fum... Am întrebat, însă, despre ora la care a murit fata mea şi nu a putut să îmi răspundă. A zis că nu poate să aproximeze. Vreau să ştiu dacă mai avea vreo şansă, asta dacă intrau pompierii atunci după ea. Am cerut şi eu bunurile ei, dar nu au găsit nimic. Vreau să văd şi eu telefonul ei, cheile de la maşină, mi-au spus că au găsit doar o poşetă şi atât“, a declarat Mariana Şarkany. „Soţul a întrebat de ce ea este cea mai arsă, aproape 60% din corp, şi i-au spus că a căzut o bucată de lemn peste ea. Plămânii erau plini de monoxid de carbon. Cred că i s-a făcut rău şi a leşinat. Fumul a omorât-o! Medicul a spus că, dacă era scoasă la timp, arsurile nu erau o problemă“, a adăugat Maria Vasiliţeanu. Pentru a stabili cu exactitate din ce cauză şi-au pierdut viaţa cele trei fete, investigatorii au prelevat mai multe probe biologice, care vor fi trimise pentru analize la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“, din Bucureşti. Victimele incendiului vor fi înmormântate miercuri.

Ajutor de înmormântare

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a anunţat, ieri, că familia Nicoletei Vasiliţeanu va primi un ajutor pentru înmormântare. „Este o fată din Constanţa, Dumnezeu să o ierte! A fost făcută o anchetă şi provine dintr-o familie sărmană, aşa că îi vom sprijini pe părinţi cu toate cele trebuincioase pentru înmormântare. Le vom da un ajutor de aproximativ 3.000 de lei. Ştiu că pompierii au făcut un control acolo în 2010, control care se face o dată la cinci ani... iar acest lucru nu ţine de noi“, a declarat primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre.

Stea norocoasă

Starea Nicoletei Buirencu, tânăra de 19 ani care a scăpat cu viaţă din teribilul incendiu, s-a ameliorat. Ea se află internată la Spitalul de Arşi, din Capitală, unde a fost transportată în noaptea de sâmbătă, cu o aeronavă SMURD. În cursul zilei de ieri, tânăra a fost detubată, însă medicii sunt încă rezervaţi. “Probabil mâine (n.r. - astăzi) va fi supusă unei intervenţii chirurgicale la coapsa stângă, să i se scoată o zonă de arsură mai profundă şi să i se pună piele. Nu o putem declara în afara oricărui pericol, deoarece încă expectorează funingine. Sperăm ca totul să fie bine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Arşi, dr. Adrian Stănculea. „Sunt conştient că s-a născut sub o stea norocoasă. I-am spus şi ei asta şi mă bucur”, a declarat fratele victimei, Iulian Buirencu. Tânăra a fost vizitată şi este susţinută şi de prietenul ei, căruia i-a povestit ce s-a întâmplat în noaptea fatidică. „Ne-a explicat că era în vestiar cu fetele şi se schimbau, se pregăteau să intre la spectacol. Dintr-o dată, un fum gros s-a năpustit asupra lor şi au fost doborâte la pământ. Cu ultimele puteri a reuşit să se târască până la scări, a căzut şi de acolo a fost transportată la o ambulanţă de către o prietenă şi un băiat care era în preajmă”, a declarat prietenul tinerei, Alexandru Doroşan.

CAUZE INCERTE Din investigaţiile efectuate până în prezent, anchetatorii nu au putut să stabilească ce a provocat infernul din „Beirut“. O primă ipoteză ar fi aceea că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la instalaţia electrică. Oamenii legii spun că la locul tragediei vor fi aduşi specialişti care vor avea misiunea de a descoperi dacă în timpul reamenajării au fost realizate şi anumite improvizaţii care ar fi putut provoca dezastrul. Cea de-a doua ipoteză pe care marşează anchetatorii este cea a coşului de fum defect, izolat necorespunzător sau subdimensionat. Din investigaţiile efectuate, pompierii au descoperit că în bucătărie funcţionau un cuptor şi un grătar cu cărbuni care aveau aceeaşi evacuare. Din cauza temperaturii înalte, grinzile şi izolaţia din apropierea coşului s-ar fi putut aprinde şi ar fi ars mocnit.

Alături de Crucea Roşie

Nicoleta Ioana Cengher a fost, ani în şir, alături de voluntarii Crucii Roşii, filiala Constanţa. Directorul organizaţiei, psih. Carmen Lungu, spune că a rămas înmărmurită în momentul în care a aflat că tânăra şi-a pierdut viaţa în teribilul incendiu de la restaurantul „Beirut”. „N-am crezut. Am rămas înmărmurită. Era un copil nemaipomenit, extraordinar. Am cunoscut-o acum patru ani. Cânta gratuit la concertele noastre caritabile, de fiecare dată când îi ceream ajutorul venea. Era o fată veselă, pozitivă şi foarte optimistă. S-a gândit la viitorul ei, voia să realizeze ceva în viaţă. Mama ei o sprijinea, venea la toate concertele. În astfel de momente, cuvintele ar fi de prisos. Am avut privilegiul să fac parte din viaţa ei, iar ea a fost alături de familia Crucii Roşii Constanţa. Ne plecăm capul în semn de omagiu pentru ea”, a declarat, cu lacrimi în ochi, psih. Carmen Lungu.

FĂRĂ AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” face cercetări pentru a stabili dacă imobilul în care funcţionau cele trei localuri, restaurantul „Beirut”, cazinoul „Vegas” şi clubul „Legendary Pub”, avea autorizaţie de securitate de incendiu. Aceleaşi verificări, însă pe linia autorizaţiilor de funcţionare, sunt efectuate şi la nivelul Poliţiei Locale Constanţa. Directorul adj. al acestei instituţii, Ionuţ Pripişi, a declarat că firma care îşi desfăşura activitatea în imobil a avut, anul trecut, autorizaţie de funcţionare. „Anul acesta, până la incendiu, nu am verificat autorizaţiile firmelor care funcţionau în această locaţie, deoarece, până pe 31 martie, societăţile comerciale au avut timp să intre în legalitate. De la 1 aprilie, însă, am demarat controalele pentru a vedea cine respectă legea şi cine nu. După evenimentul de sâmbătă noapte, am cercetat situaţia şi am descoperit că, la 1 ianuarie, s-au semnat mai multe contracte de subînchiriere pentru clădirea respectivă, iar firmele care exploatează spaţiul în prezent nu au autorizaţii de funcţionare”, a spus Ionuţ Pripişi. În acelaşi timp, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa spun că, în anii anteriori, firma care administrează localul „Beirut“, „Middle East Parteners“ SRL, a fost amendată pentru că avea angajaţi fără carte de muncă. „În afară de amenda primită în urmă cu aproape o lună pentru că nu aveau responsabil pentru protecţia muncii, am descoperit că anul trecut, pe 5 aprilie, dar şi în 2011, inspectorii au găsit câte o persoană fără forme legale de angajare. În ambele cazuri, administratorul George Karam a fost amendat cu câte 10.000 de lei“, a declarat Marian Becheanu, inspector-şef adjunct al ITM Constanţa.

DOSAR PRELUAT Dosarul tragicului incendiu de la restaurantul “Beirut” va fi preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce procurorii bucureşteni le-au cerut, ieri, colegilor de la Constanţa să le înainteze cauza. Ca urmare a acestei solicitări, ancheta va fi preluată de Parchetul instanţei supreme, care va supraveghea cercetările ce vor fi efectuate în continuare de poliţiştii constănţeni.