Bono, James Gandolfini şi Adam Sandler se află pe lista celor 135 de personalităţi invitate să devină membri ai Academiei de Film americane în 2010. Pe această listă prestigioasă se află şi câţiva câştigători ai premiului Oscar din acest an, precum Mo\'Nique, desemnată cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru evoluţia ei din filmul “Precious: Based on the novel by Sapphire”, Christoph Waltz, desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar pentru prestaţia din filmul “Inglorious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, şi Mark Boal, scenaristul şi producătorul filmului “The Hurt Locker”. Lista include şi numele câtorva nominalizaţi la premiile Oscar, precum actriţele Carey Mulligan, Anna Kendrick şi Vera Farmiga sau scenariştii filmului “District 9”, Neill Blomkamp şi Terri Tatchell. Realizatorii de filme documentare Davis Guggenheim, premiat cu Oscar pentru “An Inconvenient Truth / Un adevăr incomod”, şi Morgan Spurlock se află şi ei pe această listă.

În onoarea viitorilor 135 de noi membri ai Academiei de Film americane va fi organizată o recepţie specială la Hollywood, în luna septembrie.