Noi membri PRM

Daniela Vlădescu şi Bianca Ionescu, prim soliste ale Teatrului Naţional de Operetă “Ion Dacian”, s-au înscris în PRM. Liderul partidului, Corneliu Vadim Tudor, a anunţat că are de gând să le promoveze candidaturile la viitoarele alegeri parlamentare. “Acest partid îmi reprezintă tot crezul, toate speranţele, toată mentalitatea mea”, şi-a justificat aderarea la PRM Daniela Vlădescu. Motive asemănătoare a invocat şi colega sa, Bianca Ionescu: “Acum 10 ani am plecat în Franţa prin căsătorie, însă am revenit spunându-mi că nicăieri nu este mai bine ca acasă. Apoi am văzut însă că lucrurile se degradează (...) Ne pierdem forţa”. Vadim nu a exclus înscrierea în PRM, în viitorul apropiat, a altor personalităţi din viaţa publică, ce nu au activat până acum în politică. În urmă cu două săptămâni, impresarul sportiv Ana Maria Prodan, fotbalistul Laurenţiu Reghecampf şi patronul postului de televiziune Atomic TV, Nicolae Şerbu, şi-au anunţat înscrierea în PRM.