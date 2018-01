Noi modificări normative pentru urgentarea retrocedătrilor

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a modificat unele norme aplicate în procesul de retrocedare şi a stabilit termene fixe pentru verificarea documentelor din teritoriu şi redactarea protocolului de restituire, pentru a accelera ritmul în care terenurile sînt înapoiate foştilor proprietari. "În şedinţa Consiliului de Administraţie al ADS de miercurea trecută s-a decis abrogarea sau modificarea unor norme care îngreunau procesul de retrocedare. Totodată, am făcut modificarea pentru ca responsabilitatea privind întocmirea documentelor de solicitare a retrocedării să revină numai comisiilor judeţene de fond funciar", a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele ADS, Daniel Drăgan. El a arătat că, de exemplu, a fost abrogată obligaţia ca, la protocolul de predare-preluare între ADS şi autorităţile locale, să existe şi o declaraţie, semnată de preşedintele şi toţi membrii comisiei locale de fond funciar, din care să reiasă că terenul este rezultatul unei comasări. Agenţia a decis, de asemenea, să stabilească termene fixe de derulare a unor proceduri. Astfel, pentru întocmirea protocolului de primire-preluare a suprafeţelor, după primirea documentelor de la comisiile locale, ADS va avea la dispoziţie cinci zile. "O altă modificare este că reprezentantul judeţean al ADS va fi curierul pentru obţinerea avizelor pentru întocmirea documentelor. Am observat că pentru obţinerea avizelor umblă secretara primarului sau cetăţeanul interesat şi se pot pierde documente, se obţin avize parţiale şi tot felul de alte probleme", a mai spus Drăgan. ADS a restituit, în perioada decembrie 2004 - martie 2007, circa 124.000 de hectare şi mai are în proprietate circa 456.000 de hectare de teren, din care o suprafaţă de aproape 205.000 de hectare este neretrocedabilă.