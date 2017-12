Noi opţiuni de gen pe Facebook

Reţeaua de socializare Facebook a introdus noi opţiuni de gen pentru utilizatorii săi din SUA, aceştia având posibilitatea să aleagă între 50 de noi categorii, între care şi transsexual, androgin şi bisexual. Reprezentanţii Facebook au spus că aceste modificări, care au fost dezvăluite pentru The Associated Press înainte de lansarea lor, joi, vor fi disponibile într-o primă fază doar pentru cei 159 de milioane de utilizatori pe lună din SUA. Aceştia vor avea mai multe posibilităţi să se descrie, inclusiv ca fiind androgini, bisexuali şi transsexuali. Pe de altă parte, Facebook le va permite utilizatorilor săi să îşi păstreze în continuare identitatea privată. Potrivit The Williams Institute din cadrul University of California, Los Angeles, în SUA sunt cel puţin 700.000 de persoane care s-au declarat transsexuali. Introducerea acestor noi opţiuni pe Facebook a atras zeci de aprecieri pe site. Însă au fost şi comentarii potrivit cărora ar fi necesare şi modificarea opţiunilor privind statutul familial (care prevede în prezent posibilitatea de a te identifica doar prin cuvintele „fiu“ şi „fiică“), dar şi completarea opţiunilor privind preferinţele sexuale.

Facebook, considerată, în momentul de faţă, cea mai importantă reţea de socializare din lume, are la nivel mondial circa 1,23 miliarde de utilizatori activi pe lună. Facebook a împlinit, pe 4 februarie, zece ani de la lansare, o vârstă a maturităţii, dar, totuşi, un moment dificil pentru acest site care se luptă să îşi păstreze utilizatorii tineri.