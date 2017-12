Noi poveşti ale victimelor clanului cămătar Aldea

Noi păgubiţi ai grupării din care fac parte fostul colonel Nicolae Aldea, Mariana Ciuciuleacă şi Valentina Stănculescu au prins curaj şi s-au adresat autorităţilor pentru a reclama că se numără printre sutele de victime ale cămătarilor. Unul dintre cazuri este cel al unei tinere din Constanţa care a ajuns să fie datoare cu 15.000 de euro, fără să împrumute niciun ban de la Aldea. Mai mult, membrii familiei spun că, pe lângă faptul că a fost înşelată cu bani, tânăra a fost drogată şi trimisă în Spania, la comanda Marianei Ciuciuleacă. „Nepoata mea este cosmeticiană şi anul trecut s-a împrietenit cu Ciuciuleacă. În urmă cu două luni, ea a dispărut de acasă. A plecat seara la o petrecere şi nu s-a mai întors. A doua zi, când am sunat să văd ce se întâmplă cu ea, am aflat că este la Arad şi că pleacă din ţară. A fost luată de un bărbat din Năvodari, Laurenţiu Ciprian Costa, pe care l-a cunoscut prin intermediul Marianei Ciuciuleacă. Cu două săptămâni înainte de a pleca, era foarte agitată, era pe altă lume, parcă era drogată, nu ştiam ce se întâmplă cu ea. Când ne-a sunat din Spania, ne-am dat seama că nu poate vorbi, că este ameninţată şi că de fiecare dată îşi schimba numărul de telefon. Când am rugat-o pe Ciuciuleacă să îmi aducă fata acasă, mi-a spus că are ea nişte cunoştinţe şi o să vorbească în Spania să vadă ce poate rezolva”, a declarat bunica victimei. La o lună de la dispariţia nepoatei, femeia avea să primească o altă veste zdrobitoare. În poştă a găsit o citaţie prin care era informată că va fi executată silit pentru o datorie de 15.000 de euro, bani pe care nepoata ei îi împrumutase de la Aldea. „Am luat hârtiile şi i le-am dat fiicei mele. Nu ştiam ce e cu ele şi ce e cu acea sumă de bani. Scria că moştenitorul legal al apartamentului în care locuiesc este Nicolae Aldea. Erau mai multe contracte pe diferite sume. Când am luat legătura cu nepoata mea, mi-a spus că ea nu a împrumutat niciun ban şi că nu ştie despre ce este vorba şi ce e cu acea sumă de bani. Mai mult, am chemat-o pe Ciuciuleacă pentru a ne explica şi ne-a spus că actele sunt false şi că nepoata mea nu a semnat nimic. A vrut să ia actele când a plecat, însă fata mea nu a lăsat-o şi le-a dus la poliţie”, a adăugat constănţeanca.

„TRĂIESC CU PASTILE DIN CAUZA DOMNULUI ALDEA” O altă constănţeancă a apelat la ajutorul poliţiei după ce a citit, în cotidianul „Telegraf”, despre gruparea de cămătari anihilată. Femeia a povestit că, în urmă cu doi ani, a fost nevoită să împrumute 500 de euro pentu rezolvarea unor probleme de sănătate şi în câteva luni a ajuns să datoreze 18.000 euro. „Am făcut un contract de 575 de euro. Nu am putut să plătesc dobânda şi, în câteva luni, am ajuns la o datorie de 18.000 de euro. S-au tot făcut contracte la notar, fictive, pentru că eu pe doamna notar nu am văzut-o niciodată. Am început să fiu presată să vând apartamentul cu patru camere pe care îl deţin şi care valorează 100.000 de euro. Mereu eram ameninţată, de Aldea şi Vali, care veneau la mine la serviciu. Îmi spuneau că, dacă nu plătesc, o să dorm pe malul Portului. Am ajuns să trăiesc cu pastile din cauza domnului Aldea”, a declarat victima.