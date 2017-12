Noi presiuni pentru autonomia ținutului secuiesc

17:28:53 / 08 Iulie 2014

Aoleu!

Da cine nu va lasa sa trăit uniti????granita e liberă cine nu se simte bine in Romania si se simte mai fericit in Ungaria e LIBER sa plece definitiv.nu se baga nimeni in fericirea nimănui!nu exista nici un ținut secuiesc in tara românească exista doar Romania.