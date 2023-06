Noi probe la dosar în cazul de dopaj al Simonei Halep

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului ar putea avea noi probe în cazul Simonei Halep.

Motivele pentru termenul recomandat de 6 luni pentru finalizarea procesului de dopaj al lui Halep au fost puse la dispoziția Agenției Mondiale Anti-Doping de panelul de trei arbitri ai tribunalului independent londonez Sport Resolutions.

Legea anti-doping precizează că o substanță nespecifică cum este Roxadustat, identificat în proba biologică a lui Halep, se consideră că a fost luată cu intenție, iar alt tip de experți și specialiști sunt solicitați să emită păreri științifice raportat la noile probe adăugate la dosarul Simonei

Simona Halep a fost testată pozitiv la US Open în 2022, când românca a fost învinsă în primul tur de ucraineanca Daria Snigur, cu 6-2, 0-6, 6-4.

Simona a negat de la bun început că ar fi utilizat conştient vreodată o substanţă interzisă.

''ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord, deoarece regula spune că un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să fie audiat de urgenţă. Totul durează prea mult. Am cerut ITF să îmi fie ridicată suspendarea pentru a putea juca şi am fost refuzată'', a declarat Simona Halep, adăungând că a efectuat 10 teste antidoping de la depistarea sa pozitivă şi toate au fost negative.