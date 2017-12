Noi probleme pentru fostele membre ale trupei Pussy Riot

Necazurile par a se ţine scai de cele două foste membre ale grupului contestatar rus Pussy Riot, eliberate în luna decembrie. Nadejda Tolokonnikova şi Maria Alehina se aflau la Soci, unde se pare că au fost arestate. Deocamdată, autorităţile ruse s-au ferit să confirme sau să infirme informaţia, păstrând o tăcere suspectă. Informaţia a fost însă dată publicităţii ieri de către Nadejda Tolokonnikova, pe contul său de Twitter, în timp ce Maria Alehina a confirmat şi ea că a fost arestată. Aceasta a scris că totul s-a petrecut în centrul oraşului Soci, la 30 de kilometri de Parcul Olimpic Adler. ”Am fost arestate... şi suntem acuzate de furt”, a scris Nadejda Tolokonnikova, care a mai postat şi câteva fotografii care o arătau într-o maşină. Cele două se întâlneau cu mai mulţi jurnalişti, în momentul în care au fost reţinute. La rândul său, Maria Alehina a postat pe Twitter că ar fi fost reţinute în apropierea Bisericii „Sfântul Mihail“ din Soci.

Tinerele ar fi fost reţinute la scurt timp după ce şi-ar fi exprimat intenţia de a înregistra o piesă în limba engleză, intitulată “Putin will teach you to love the homeland”. Ulterior au fost eliberate, promiţând însă că vor continua să lupte împotriva sistemului Putin. Noua piesă ar fi primul proiect propriu al celor două, după ce restul membrelor trupei Pussy Riot s-au distanţat de Nadejda Tolokonnikova şi Maria Alehina. Într-o scrisoare deschisă, celelalte membre ale trupei Pussy Riot s-au dezis de cele două tinere, pentru că s-au distanţat de idealurile formaţiei precum feminismul, rezistenţa la autoritarism şi lupta împotriva cultului personalităţii. Ceea ce le-a nemulţumit pe colegele de trupă a fost faptul că Nadejda Tolokonnikova şi Maria Alehina s-au afişat pe scenă alături de Madonna, la concertul de binefacere organizat de Amnesty International. ”Concertele noastre au fost mereu ilegale, în locaţii neprevăzute, în locuri publice nedestinate divertismentului”, se arată în scrisoare. Spre sfârşit, însă, scrisoarea are şi cuvinte de laudă la adresa lor: ”lumea a câştigat două apărătoare ale drepturilor omului curajoase, interesante şi controversate. Din păcate, nu le putem felicita în persoană, pentru că refuză să mai aibă orice contact cu noi”. Să fi fost şi puţină gelozie din partea restului membrelor Pussy Riot?!