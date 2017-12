Noi produse bancare la Millennium

Millennium Bank lansează un nou cont de salariu în lei, cu zero comisioane pentru produsele şi serviciile ataşate, destinat clienţilor care îşi transferă în mod regulat salariul la bancă. „Contul are zero comision de administrare, zero comision pentru retragerile de numerar de la bancomatele Millennium Bank, precum şi pentru două retrageri pe lună de la bancomatele altor bănci, zero comision de administrare pentru serviciile Internet Banking şi Call Center şi zero comision de administrare, în primul an, pentru cardul de debit ataşat contului”, spun reprezentantanţii băncii. Clienţii pot beneficia de diverse alte produse ataşate contului de salariu, cum ar fi conturi curente în valută cu comision de administrare mai mic cu 50% faţă de preţul standard şi descoperit de cont de maximum trei salarii.