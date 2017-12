Noi proteste antirasiste în SUA

Zeci de mii de oameni au manifestat, sâmbătă, la New York şi Washington, cerând să se facă dreptate în cazul persoanelor de culoare împuşcate mortal de poliţie în SUA. La protestele de la New York au participat 25.000 de persoane, iar alte câteva mii au ieşit pe străzi în Washington DC, Boston şi Berkeley (California). Mitingurile de sâmbătă sunt o continuare a protestelor izbucnite după moartea adolescentului de culoare Michael Brown, suspectat de furt, împuşcat de poliţie în august, la Ferguson, în statul Missouri. Un alt tânăr de culoare, Eric Garner, a murit la New York. Manifestanţii au cerut ca poliţiştii implicaţi în moartea tinerilor de culoare Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice şi Trayvon Martin să fie aduşi în faţa justiţiei.

În pofida protestelor, până acum, instanţele americane au dispus neinculparea poliţiştilor albi aflaţi la originea incidentelor, stabilind că aceştia au respectat procedurile.