Noi provocări pentru Diana Krall

A cîştigat un premiu Grammy şi vinde cîteva milioane de discuri în lumea întreagă, dar după căsătoria cu Elvis Costello, Diana Krall s-a văzut nevoită să facă eforturi suplimentare în ceea ce priveşte cariera sa muzicală. Cîntăreaţa canadiană şi-a propus şi pînă în prezent a reuşit să rămînă o artistă originală şi un bun producător muzical pentru Barbara Streisand. Totuşi, Diana Krall nu s-a îndepărtat niciodată prea mult de condiţia ei de soţie şi de mamă.

Într-o conferinţă de presă ce a precedat lansarea noului său album, intitulat „Quiet Nights”, Diana Krall a vorbit despre pasiunea ei pentru jazz, despre colaborarea cu legendara Barbra Streisand şi despre concertul pe care l-a susţinut la Casa Albă. „Ar putea fi dădaca”, s-a scuzat cîntăreaţa canadiană, în momentul în care telefonul ei mobil a început să sune în timpul conferinţei de presă. „Băieţii au mîncat şi acum dorm. Totul este bine. Elvis are grijă de ei în Vancouver”, a adăugat amuzată Diana Krall, referindu-se la gemenii săi, Dexter şi Frank, de doi ani. Căsătoria cu Elvis Costello, în 2003, a unit două forţe muzicale, iar influenţa rockerului britanic este destul de evidentă pe albumul Dianei Krall din 2004, intitulat „The Girl in the Other Room”. Diana Krall, în vîrstă de 44 de ani, a devenit celebră pentru interpretările sale pline de originalitate ale unor piese de jazz clasice, dar albumul „The Girl in the Other Room” a inclus şi cîteva piese pe care le-a compus în colaborare cu soţul ei. Cei mai puritani dintre admiratorii cîntăreţei nu au fost deloc încîntaţi de această decizie şi i-au reproşat că s-a îndepărtat de stilul cu care ei se obişnuiseră şi că a devenit mai degrabă o cantautoare de muzică contemporană decît o cîntăreaţă de jazz.

Diana Krall şi-a reamintit momentul în care o parte din fanii ei au părăsit sala de concerte în timpul spectacolului pe care l-a susţinut, în 2004, la Radio City din New York. „Cîţiva oameni din public au plecat, dar eu consider că este benefic să încerc să fac lucruri diferite, deoarece ele îţi dau posibilitatea să experimentezi, să compari şi apoi să te întorci. Nu aş fi putut să creez noul album aşa cum mi-aş fi dorit, dacă nu aş fi trecut prin experienţele anterioare”, a mărturisit aceasta. Deşi pare foarte riscant, cîntăreaţa şi pianista canadiană îşi doreşte să colaboreze cu soţul ei pentru lansarea unui CD cu muzică pentru copii, deoarece „Elvis este foarte amuzant şi alături de el pot să fac lucruri nebuneşti, precum piese rock sau cîntece despre gîndaci”. În opinia ei, geniul soţului ei constă în versurile sale, iar punctul ei forte sînt liniile melodice ale cîntecelor. „Din acest motiv Elvis şi cu mine ne potrivim atât de bine. Amîndoi avem aceeaşi intensitate şi aceeaşi pasiune pentru muzică, pentru artă, făcînd ceea ce simţim noi că trebuie făcut”, a declarat Diana Krall.

Albumul „Quiet Nights”, produs de casa de discuri Verve, marchează revenirea Dianei Krall la stilul jazzului clasic, conţinînd, totuşi, cîteva influenţe braziliene, preluate din piesele cîntăreţilor Jobim şi Gilberto.