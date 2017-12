Noi resurse de gaze naturale în blocul Latif din Pakistan

Grupul energetic OMV din Austria a descoperit rezerve suplimentare de gaze naturale în licenţa de explorare Latif, localizată în provincia Sindh/Pakistan, unde deţine o participaţie de 33,4%, descoperiri ce vor mări producţia internă de gaze din Pakistan. Sonda Latif North-1 a fost făcută la 3 kilometri nord de câmpul gazeifer descoperit în Latif în anul 2007 şi a testat cu succes aproximativ 7.400 barili echivalent petrol (bep)/zi de gaze naturale dintr-o zonă de gaze din cadrul Lower Goru Formation, la o adâncime de 3.350 metri. Până acum, aceasta este cea mai performantă zonă din blocul Latif. Acesta reprezintă cel de-al treilea succes de forare din regiunea Latif, după descoperirea Latif-1 din 2007 şi Latif-2 din 2008. Cele două sonde produc în prezent aproximativ 4.830 bep/zi de gaze naturale procesate în cadrul centralei de procesare Kadanwari operate de OMV şi care sunt distribuite pe piaţa locală din Pakistan.

Descoperirile din blocul Latif şi infrastructura existentă în câmpurile de producţie sunt localizate în apropierea pieţelor de transmitere şi distribuţie de gaz a celor două companii din Pakistan, Sui Northern Gas Pipelines, respectiv Sui Southern Gas Company. Suplimentarea cu noi rezerve, prin intermediul activităţilor de explorare, consolidează poziţia acestei regiuni ca nod strategic. OMV deţine un portofoliu internaţional echilibrat de E&P în 17 ţări, organizat în jurul a şase regiuni-cheie, respectiv: Europa Centrală şi de Est, Africa de Nord, Europa de Nord-Vest, Orientul Mijlociu, Australia / Noua Zeelandă şi Rusia / regiunea Caspică. Volumul producţiei zilnice a OMV este de aproximativ 317.000 bep/zi în timp ce rezervele companiei la sfârşitul anului 2009 se ridicau la aproximativ 1,19 miliarde bep. OMV (Pakistan) Exploration GmbH, subsidiară 100% a OMV, reprezintă cel mai mare producător internaţional de gaze naturale în ceea ce priveşte volumele operate în Pakistan.

OMV efectuează expertiză în capcanele stratigrafice de hidrocarbon şi pentru descoperirile şi producţiile din câmpurile Sawan, Miano, Tajjal şi Latif. Grupul austriac operează peste 87.000 bep/zi de gaze naturale, acoperind aproximativ 13% din cererea Pakistanlui pentru gaze naturale, ca operator al câmpurilor gazeifere, precum şi prin instalaţiile de procesare ale Kadanwari şi Sawan. În prezent, producţia netă totală zilnică a OMV în Pakistan este de aproximativ 17.000 bep/zi. Cu vânzările grupului de 17,92 miliarde euro şi o forţă de muncă de 34.676 de angajaţi în 2009, OMV Aktiengesellschaft este cea mai mare companie industrială austriacă listată la bursă. OMV activează în 12 ţări în domeniul Rafinare & Marketing (R&M). În domeniul Explorare & Producţie (E&P), OMV activează în 17 ţări pe patru continente. În domeniul Gaz şi Energie (G&P) OMV vinde aproximativ 13 miliarde mc gaze naturale pe an. Prin intermediul reţelei de gaze de 2.000 km în Austria, domeniul G&P transportă anual aproximativ 75 miliarde mc de gaze naturale. Centrul de gaze naturale OMV (Central European Gas Hub) are un volum de tranzacţionare de aproximativ 23 miliarde metri cubi de gaze naturale pe an, unul dintre cele mai importante centre de gaz din Europa Continentală. OMV deţine rezerve de petrol şi gaze de aproximativ 1,19 miliarde bep, o producţie zilnică de 317.000 bep în 2009 şi o capacitate anuală de rafinare de aproximativ 26 milioane tone. OMV deţine 2.433 staţii de distribuţie carburant. Cota de piaţă a grupului în segmentul Rafinare & Marketing în regiunea Dunării este în prezent de 20%.