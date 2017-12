Noi schimbãri în actele pentru ajutoarele de încãlzire

SISTEM DAT PESTE CAP Zeci de mii de constănţeni au fost puşi pe drumuri de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), fiind obligaţi să aducă zeci de documente justificative pentru a putea beneficia de ajutorul de încălzire pentru iarna 2013-2014. Birocraţia instituită de MMFPSPV a dat peste cap sistemul dovedit a fi funcţional la Constanţa, anul trecut, privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire. Dacă, anul trecut, cei peste 80.000 de beneficiari nu depuneau decât cererea completată şi o declaraţie pe propria răspundere, anul acesta trebuie aduse peste 20 de documente doveditoare pentru ajutorul financiar. Bineînţeles, acolo unde se cer o grămadă de acte, apar inevitabil confuziile. Mai grav este că apar confuzii şi neconcordanţe chiar la nivelul ministerului care a instituit această birocraţie excesivă. După cum bine se ştie, Primăria Constanţa a început să primească dosarele cu documente de la mijlocul lunii octombrie. Când lucrurile intraseră pe un drum oarecum normal şi constănţenii înţeleseseră cam ce documente trebuie să aducă, Ministerul Muncii a dat din nou peste cap sistemul. Pe 13 noiembrie 2013, adică cu şapte zile înainte de expirarea termenului legal de depunere a dosarelor, Ministerul Muncii a trimis pe mail-ul Primăriei Constanţa, fără ştampilă şi fără semnătură, un nou manual de instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare. De exemplu, la capitolul adeverinţe de venituri, solicitate celor care obţin bani din activităţi independente, Ministerul Muncii a realizat că Agenţiile Fiscale nu pot elibera adeverinţe cu veniturile obţinute din ultima lună. După cum bine se ştie, ANAF eliberează adeverinţe pentru veniturile realizate cu un an în urmă şi estimate pentru anul în curs. Realizând că adeverinţele cu veniturile obţinute cu un an în urmă nu au nicio valoare, pentru că legea spune clar că se iau în calcul veniturile din ultima lună, şi că nu mai pot modifica legea, reprezentanţii Ministerului Muncii au încercat să dreagă prostia pe care au făcut-o şi au transmis Primăriei Constanţa că trebuie să ia în calcul doar adeverinţele de venit estimat pentru anul în curs. Dar şi în ceea ce priveşte veniturile estimate pot apărea probleme, pentru că există cazuri, şi nu sunt puţine, în care veniturile estimate nu corespund cu veniturile realizate. În aceste condiţii, solicitarea Ministerului Muncii este cel puţin aberantă, ca să nu mai vorbim că există persoane care încasează venituri din activităţi independente, dar pentru care ANAF a eliberat adeverinţe cu venituri zero. Şi asta nu este singura tâmpenie, pentru că Ministerul Muncii ne spune că studenţii aflaţi în întreţinerea părinţilor nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului social.

SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI Revenind la ceea ce s-a întâmplat până acum la Constanţa, trebuie precizat că, până pe 20 noiembrie, la Primăria Constanţa au fost depuse peste 40.000 de dosare de ajutoare de încălzire, dosare pe care angajaţii municipalităţii nu mai ştiu unde să le depoziteze. Pentru a putea face faţă volumului mare de muncă, Primăria Constanţa a decis mărirea numărului de angajaţi care să analizeze dosarele, prin detaşarea de la alte servicii. Dacă la început erau doar 15 angajaţi care analizau dosarele, acum sunt aproximativ 60 de salariaţi care stau şi peste program pentru a studia dosarele de încălzire. „Pentru cei care nu şi-au depus dosarele de încălzire până pe 20 noiembrie, avem rugămintea să vină cu ele după data de 10 decembrie 2013, pentru a putea până atunci analiza, reanaliza şi centraliza cele peste 40.000 de dosare depuse”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Organizare şi Informatizare din cadrul Primăriei Constanţa, Adriana Stamat.

Atenţie la depunerea dosarelor de ajutor de încălzire!

În nebunia creată de alergarea după documentele cerute de Ministerul Muncii pentru a beneficia de ajutoarele de încălzire, mulţi dintre constănţeni se trezesc că au dosarele incomplete din diferite motive. Reprezentanţii Primăriei Constanţa doresc să le reamintească pe această cale potenţialilor beneficiari de ajutoare de încălzire câteva chestiuni de care s-au lovit în timpul analizării dosarelor de ajutor de încălzire.

1. Să nu uite să îşi semneze cererile de ajutor de încălzire.

2. Să nu mai pună acte de casă în original în dosar. Copiile după actele originale sunt suficiente.

3. Cei care nu au contracte individuale cu RADET să aducă cererile de ajutor de încălzire semnate şi ştampilate de către asociaţia de locatari/proprietari de care aparţin.

4. Constănţenii nu trebuie să depună la dosar poliţele de asigurare pentru locuinţe.

5. Cei care au contracte de închiriere trebuie să ştie că acestea trebuie înregistrate la sediul Administraţiei Financiare din strada I.G. Duca.

6. Posesorii de autovehicule trebuie să depună la dosar copie după cartea de identitate a maşinii, indiferent de vechimea acesteia.

7. Pensionarii să îşi declare toate tipurile de pensie pe care le încasează, pentru că altfel există posibilitatea ca sistemul să le respingă dosarele.