Noi schimbări în lotul voleibalistelor tricolore pentru dubla cu Marea Britanie

După ce a efectuat două schimbări în “primul 12” înainte de meciurile cu Serbia, antrenorul echipei naţionale de volei feminin a României, Darko Zakoc, a modificat din nou lotul pentru partidele cu Marea Britanie. Astfel, Ioana Pristavu (CS Volei 2004 Tomis Constanţa) va reveni în lot, după ce a fost înlocuită pentru confruntările cu Serbia de Andreea Dimeny (CSU Tg. Mureş), în timp ce Adina Salaoru (CSU Tg. Mureş), cea care a înlocuit-o pe Adina Stanciu (Unic Piatra Neamţ), se pare că se va număra în continuare printre primele 12 jucătoare. La antrenamentele de ieri a participat şi Roxana Ivanof (CSU Tg. Mureş), care o va înlocui pe postul de centru pe Nneka Onyejekwe, învoită pentru susţinerea unor examene la facultate. „În meciurile cu Serbia am repetat greşelile tehnice din mecirile cu Bulgaria. Din păcate, nu reuşim să gestionăm foarte bine avantajul pe care îl avem în ultima parte a seturilor. Alegem să rezolvăm greşit unele situaţii clare din atac şi facem greşeli neforţate la preluare. După două săptămâni în care am înfruntat cele mai bune echipe ale grupei, pornim din postura de favoriţi în meciul cu Marea Britanie. Am învăţat însă că trebuie să fim precauţi şi că trebuie să jucăm cu ambiţie în faţa fiecărui adversar. Dacă vom avea mai multă ambiţie şi curaj cred că le vom putea pune probleme adversarelor noastre din această grupă”, a spus Zakoc.

Partidele cu Marea Britanie sunt programate vineri şi sâmbătă, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor din Constanţa. Tot în Grupa A, la Subotica, Serbia va primi vizita Bulgariei, meciurile fiind programate vineri (ora 21.15) şi sâmbătă (ora 19.00).

Clasament Grupa A

1-2. Serbia 4 4 0 12: 0 8

1-2. Bulgaria 4 4 0 12: 0 8

3. ROMÂNIA 6 2 4 6:12 8

4. Marea Britanie 6 0 6 0:18 6