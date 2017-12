Noi scumpiri la pompă

După ce Petrom a scumpit, pe 8 septembrie, benzina cu 5 bani pe litru, dar şi după scumpirea benzinei, a doua zi, de către Lukoil, Rompetrol nu a putut rupe lanţul creşterilor de preţ şi a plusat - tot 5 bani în plus pe litru. Astfel, cel mai scump sortiment al Rompetrol a ajuns să coste 6,86 lei pe litru! Potrivit informaţiilor afişate pe site-ul companiei (www.petrom.ro), benzina Alto 101 are un preţ de referinţă de 6,86 de lei pe litru, iar sortimentul Efix benzină 95 are un preţ de 6,21 lei pe litru. Preţul la motorină a rămas neschimbat - 6,23 lei pe litru pentru Efix Diesel şi 6,54 lei pe litru Diesel Alto 55. Petrom a dat startul creşterilor de preţ sâmbătă, 8 septembrie, când a scumpit benzina cu 5 bani pe litru, cel mai mic preţ la pompă fiind de aproape 6,24 de lei pe litru. În schimb, Petrom nu a modificat preţul motorinei. Majorarea de preţuri ar avea mai multe explicaţii. Una dintre ele ar fi creşterea preţului petrolului pe piaţa internaţională, iar o alta face referire la majorarea taxelor şi accizelor, din cauza devalorizării leului. (O.M.)