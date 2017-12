Noi servicii medicale la „Regina Maria”

19:09:42 / 04 Iunie 2015

salarii de mizerie angajati regina maria

As vrea sa expun tuturor bataia de joc pe care o companie privata de sanatate din Romania care jongleaza cu sume uriase de bani, o practica cu angajatii sai din call center. Un angajat full time in call center, care lucreaza la foc continuu opt ore pe zi inregistrand programari, rezolvand situatii dificile si reclamatii castiga mirifica suma de 1000 lei, din care se scad 27 de lei impozitul pe bonurile de masa. Mai mult, angajatul este obligat sa isi deschida un cont la OTP Bank, unde ii vor fi opriti din salariu, lunar, 6 lei, asta pentru vina de a avea un salariu mai mic de 3000 de lei. Cu cat esti mai sarac , la OTP Bank, comisionul este mai mare. Un angajat part time, care lucreaza 4 ore in acleasi call center, va fi platit cu 500 de lei, cu care isi poate cumpara o data pe luna, o pereche de pantofi si un tricou. Pentru 6 ore, un angajat va castiga 750 de lei minus cei 27 de lei impozitul pe bonurile de masa. Regina Maria profita astfel de naivitatea unor tineri abia iesiti de pe bancile scolii sau inca studenti, care accepta aceste salarii de mizerie. Daca se incearca negocierea de catre cativa mai rasariti, li se inchide imediat gura de catre angajatii de la HR, obisnuiti ca romanul trebuie sa taca , sa inghita si daca i-e foame, sa fure.