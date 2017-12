Noi studii despre gripa A/H1N1

Pandemia de gripă din 2009 ar fi putut provoca de 15 ori mai mulţi morţi decât s-a anunţat până în prezent, pe baza examenelor de laborator, apreciază un studiu publicat ieri de revista medicală specializată The Lancet Infectious Diseases. În timp ce OMS anunţa, până în prezent, 18.500 de decese din cauza virusului A/H1N1 - confirmate cu teste de laborator - în perioada aprilie 2009 - august 2010, un nou studiu avansează între 151.700 şi 575.400 de morţi din cauza gripei cu virus A/H1N1, contractată în primul an după intrarea în circulaţie a virusului în diferite ţări. „Este vorba despre unul dintre primele studii care furnizează estimări globale ale numărului de decese provocate de gripa cu virus A/H1N1 şi, contrar altor estimări, include statistici pentru ţările din Asia de Sud-Est şi Africa, unde datele privind mortalitatea asociată gripei sunt limitate”, afirmă Fatimah Dawood, de la Centrul de Control şi Prevenţie a Bolilor din Atlanta (CDC), care a participat la realizarea studiului împreună cu alţi cercetători. Gripa sezonieră provoacă în medie între 250.000 şi 500.000 de morţi pe an, potrivit estimărilor OMS.