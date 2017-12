Noi suntem prietenii lui Mihnea!

Mihnea este un băiețel de numai patru ani, fascinat de viață și de minunățiile ei și foarte iubit de către părinți. La vârsta de doi ani și jumatate a fost diagnosticat de medici cu autism infantil și, începând de atunci, se străduiește zilnic să ajungă un autist… artist. Până să își îndeplinească visul, Mihnea trebuie să treacă prin șase ore de terapie ABA, cinci zile pe săptămână, ore de logopedie și merge două zile la o grădiniță de stat însoțit de un terapeut, progresele fiind din ce în ce mai vizibile. Băiețelul are un vocabular de câteva zeci de cuvinte, însă folosește mult mai puține, recunoaște culorile, poate să împartă obiecte în categorii, numără până la patru, răspunde la câteva întrebări sociale (numele, vârsta, numele părinților etc.). Totuși, cel mai mult îi place să picteze cu degetele, să deseneze și să modeleze în plastelină. Dincolo de aceste îndemânări, micul artist are o calitate din ce în ce mai rară pentru oamenii din ziua de azi: este foarte iubitor și prietenos. “Ne strigă, ne caută prin casă dacă plecăm la serviciu, ne ia în brațe, ne pupă și, rar de tot, se mai întâmplă să ne privească în ochi. Iar în acel moment atât de prețios știm că tot ce s-a întâmplat în acești aproape doi ani reprezintă un succes, o poveste care poate avea un final reușit”, mărturisește mama baiatului. Mihnea le pregătește surprize săptămânal prietenilor săi de pe Facebook (www.facebook.com/prieteniiluimihnea). Totuși, pentru ca starea sa de sănătate să progreseze, Mihnea trebuie să continue terapia, care îi costă pe părinți 5.000 de lei pe lună. Pentru a-i veni în ajutor, Asociația ”Salvează o inimă” a demarat o campanie de strângere de fonduri. Cei care vor să îl ajute pe Mihnea să își îndeplinească visul pot face donații folosind platforma online a asociației, (http://salveazaoinima.ro/campaigns/mihnea-dan-chiriac/) sau în conturile bancare RO31BRDE410SV75821184100 (pentru persoane fizice), RO44BACX0000000843775074 (pentru persoane juridice, prin Asociația Help Autism, cu specificația ”Mihnea”) și RO38CARP030100608635EU01 (cont în euro), deschise pe numele tatălui Chiriac Șerban Alexandru.