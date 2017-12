Sala de Consiliu a Universităţii „Ovidius“ din Constanţa (UOC) va găzdui astăzi, de la ora 17.30, atelierul cu tema „Noi toţi dăm „LIKE“ matematicii!”, care este organizat de lect. univ. dr. Denis Ibadula, de la Facultatea de Matematică şi Informatică, şi de prof. Daniela Bălănescu, inspector şcolar de matematică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. Atelierul se va desfăşura într-un cadru relaxat, participanţii având ocazia să îşi împărtăşească din experienţele lor despre excelenţă, despre performanţa în matematică şi dincolo de concursurile şcolare. Elevii constănţeni care au câştigat premii şi menţiuni la olimpiadele de profil vor avea ocazia să discute cu foşti olimpici la matematică ce au studiat şi s-au format la prestigioase universităţi din ţară şi străinătate (Princeton, Stanford, MIT) şi care au accesat fonduri europene destinate cercetării, granturi de cercetare naţionale şi burse postdoctorale în domeniul matematicii şi care participă la a patra ediţie a „Workshop for Young Researchers in Mathematics”. Workshopul este găzduit de Facultatea de Matematică şi Informatică a UOC, în colaborare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române şi University of St. Missouri, SUA, în perioada 21 - 24 mai. „Prin acest atelier ne propunem să reunim pe cât mai mulţi dintre cei care contribuie la fenomenul performanţei la matematică în Constanţa: olimpici, foşti olimpici, profesorii care ştiu să-i aducă pe aceşti copii la nivel de performanţă, cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici”, a spus lect.univ.dr. Denis Ibadula.