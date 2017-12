Noi valori record pentru cursul leu/euro

Parafrazându-l pe Marin Preda, putem spune “Dacă euro nu e, nimic nu e!”. Leul nostru cel de toate zilele abia are ce mânca, dată fiind criza economică şi salariile tăiate de Guvernul Boc. Ieri, referinţa publicată de Banca Naţională a României (BNR) pentru euro a urcat la un nou record istoric, 4,3523 lei/euro, deşi leul a recuperat pe piaţa interbancară din pierderile înregistrate la finele sesiunii de luni, iar paritatea pentru dolar a depăşit, de asemenea, ultimul nivel maxim absolut, ajungând la 3,5697 lei/dolar. Comparativ cu rata oficială de luni, de 4,3257 lei/euro, care a reprezentat, de asemenea, un nivel maxim absolut de la introducerea monedei unice europene, cursul de ieri a fost cu 2,66 bani mai mare. Rata oficială pentru dolar este cu 7,01 bani mai mare faţă de nivelul din sesiunea anterioară, de 3,4996 lei/dolar. Banca centrală a anunţat un curs de referinţă la maxim istoric şi pentru francul elveţian, de 3,2793 lei/franc, în timp ce, pentru lira sterlină, paritatea a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani şi jumătate, de 5,3722 unităţi. După ce piaţa a deschis în jurul nivelului de 4,38 lei/euro, cursul a atins rapid un nou maxim absolut, de 4,3900 - 4,3920 lei/euro, ca urmare a cumpărărilor de euro realizate de clienţii comerciali. Potrivit dealerilor, vânzările masive de valută au început când paritatea a depăşit pragul de 4,39 lei/euro, jucătorii străini, dar şi locali, considerând că este un nivel la care trebuie să-şi marcheze profiturile. Cotaţiile au coborât treptat, iar cea mai redusă cotaţie a fost de 4,3370 lei/euro. Dealerii nu au exclus intervenţia indirectă a BNR, în favoarea monedei naţionale. Ulterior, paritatea a început să urce uşor, în condiţiile în care nici contextul regional nu este unul favorabil, monedele ţărilor vecine afişând deprecieri de până la 0,4%. În jurul prânzului, schimburile se realizau la 4,3570 - 4,3590 lei/euro, sub nivelul de la finele sesiunii anterioare, de 4,3750 - 4,3780 lei/euro. Sentimentul pozitiv a fost determinat şi de un raport Societe Generale, proprietarul BRD, care a recomandat poziţii scurte pe euro/leu, respectiv vânzarea deţinerilor în monedă europeană contra celei româneşti, cu un curs ţintă de 4,2 lei/euro. ING Bank a anunţat că estimează un curs de 4,3 lei/euro în trimestrul al treilea al acestui an şi că rata de schimb valutar nu ar trebui să depăşească 4,4-4,5 lei/euro, nivel la care, de altfel, este aşteptată intervenţia BNR. Analiştii instituţiei de credit observă că, în timp ce populaţia “s-a speriat” şi cumpără masiv euro, companiile nu sunt încă îngrijorate.