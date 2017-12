Noi zile cu vreme instabilă

Vremea va fi în continuare instabilă, existând și în următoarele zile probabilitatea să plouă. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie, joi, 12 mai, vor fi ploi în Dobrogea, însoțite de descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 17 și 22 de grade Celsius, iar minimele între 10 și 14 grade C. Va fi vreme atât cu soare, cât și cu nori. Vineri, 13 mai, va ploua în continuare în sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 23 de grade C, iar cele minime între 12 și 15 grade C. Sâmbătă, 14 mai, în prima zi de weekend, temperaturile vor fi în creștere. Cu toate acestea, vom avea parte de ploi, iar din când în când va mai ieși și soarele. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 26 de grade C, iar minimele între 13 și 16 grade C.