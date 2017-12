Noii moşieri ai ţării (Udrea şi Băsescu), inseparabili

După ce preşedintele-jucător a anunţat că se apucă de agricultură, pedelista Elena Udrea a mărturisit că are aceeaşi pasiune. Şi, ca să se vadă că e serioasă aplecarea ei spre… agricultură, Udrea şi-a cumpărat un teren în aceeaşi localitate în care, în septembrie, fiica cea mare a preşedintelui, Ioana Băsescu, şi-a achiziţionat circa 290 hectare de pământ agricol, pe care şeful statului vrea să le treacă pe numele său. Udrea a spus că 1,8 hectare din cele 80 le-a achiziţionat în localitatea cu pricina, în semn de solidaritate cu Traian Băsescu: “Restul, până la 80, sunt în alte comune din Călăraşi şi din Dâmboviţa. Intenţionez să mai achiziţionez, inclusiv în Nana, dacă găsesc la preţ rezonabil”. În octombrie, ilustrul continuator al „modelului Băsescu”, Elena Udrea, şi-a înfiinţat o firmă în Sectorul 1 al Capitalei. Destul de interesant este şi faptul că SRL-ul ei se numeşte “Agro Green Nana”. Potrivit datelor Registrului Comerţului, firma Elenei are ca obiectiv „cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase“. Această firmă urmează să se ocupe de lucrările şi administrarea celor 80 de hectare. Udrea a încercat să pozeze chiar într-un bun fermier: „Se pare că şi 2014 va fi un an bun pentru agricultură - ninsoarea a venit înaintea îngheţului, culturile fiind astfel mai bine protejate”.

CONTINUĂ SAGA MOŞIERILOR BĂSIŞTI După ce Băsescu a anunţat că a cumpărat pământ la Nana, se pare că preţurile au urcat foarte mult în zonă. Cu toate acestea, în scopul de a deveni vecină la Nana cu idolul ei, pentru Udrea preţul nu a mai contat. Din ce a dezvăluit pedelista, preţurile celorlalte terenuri pe care le-a antamat în alte judeţe variază între 1.500 şi 3.800 de euro pe hectar. Elena Udrea a ajuns cunoscută în politică drept “blonda de la Cotroceni”, poreclă care nu a părut că o deranjează cât timp asta însemna publicitate. Acum, însă, se scrie o nouă “istorie”, aceea a “moşierilor băsişti de la Nana”.