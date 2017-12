„Noile albume lansate în 2010 vor fi rap şi mult mai agresive!”

Cei trei „grei”, care, alături de cei de la Paraziţii, definesc hip-hop-ul românesc, Tataee, Caddy şi Uzzi, au „isterizat” constănţenii, vinerea trecută, cu prilejul unui concert reuşit pe care l-au susţinut în Club Two. Timp de aproape o oră, cei de la B.U.G. Mafia i-au electrizat pe cei 500 de petrecăreţi, ca de fiecare dată, printr-un show total: cu o prezenţă scenică originală şi o prestaţie live ireproşabilă. Chiar dacă trio-ul a reuşit să se menţină, de-a lungul vremii, în preferinţele românilor, mulţi dintre fanii acestuia se întreabă dacă nu este cazul ca, măcar în 2010, să audă de noi apariţii discografice, întrucât singurele noutăţi muzicale din ultimii câţiva ani sunt doar două piese noi şi reorchestrarea unora mai vechi. Aşteptările vor fi, însă, răsplătite, din spusele liderului trupei, Vlad Irimia, mai cunoscut sub numele de scenă Tataee. Într-un scurt interviu realizat chiar în noaptea concertului din Club Two, raperul a dezvăluit faptul că noile albume vor fi mult mai agresive şi inspirate din realităţile României. Chiar dacă trupa a făcut tot posibilul să ajungă, după miezul nopţii, în clubul din Piaţa Ovidiu, înfruntând viscolul şi zăpada care le-a îngreunat venirea, Tataee nu şi-a pierdut umorul, întrucât, se ştie, dincolo de scenă, raperul se manifestă la fel de deschis şi plin de viaţă.

Reporter: Ce aduce noul an pentru B.U.G. Mafia?

Tataee: În acest an, vrem să lansăm două albume şi, desigur, nişte clipuri noi. Cel puţin despre unul dintre discuri nu pot spune mare lucru, pentru că vrem să fie o surpriză. Celălalt este conceput pe o structură normală, comună trupei B.U.G. Mafia. Este un pic prematur să vorbesc despre linia albumelor, dar vor fi aşa cum s-au obişnuit fanii, doar că vor fi piese noi. Referitor la linia muzicală, în mod cert nu vor fi ca cele ale lui Puya, nu cu auto-tuning. Vor fi rap! Adică, piesele lui Puya nu sunt rele, nici „Undeva’n Balcani”, nici asta mai nouă, „Change”, aşa cum nici recenta piesă a lui Guess Who nu e rea, dar nu sunt rap. Sunt un hip-hop iredigerabil, dar rap înseamnă „vorbă” mai multă. E adevărat, nu se prea acceptă aşa ceva la radio, de ceva timp încoace, dar avem internetul la îndemână. Vor fi, propabil, un pic mai agresive decât albumele normale B.U.G. Mafia, pentru că am vrea să le dăm gratis pe internet şi atunci nu vom mai fi limitaţi de „ce se poate difuza şi ce nu”. Sperăm ca, în 2010, să activăm şi noi, în sfârşit, site-ul B.U.G. Mafia, este un proiect foarte mare. Sunt multe lucruri în plan, dar criza limitează, oarecum, variantele.

Rep.: Ce schimbări vor mai fi în viaţa trupei?

Tataee: Sunt nişte schimbări mai mult de ordine interioară, decât de componenţă. B.U.G. Mafia tocmai a semnat primul contract de management din întreaga activitate, iar asta va aduce după sine destul de multe schimbări.

Rep.: Ce anume v-a inspirat pe noile albume?

Tataee: Nu e foarte greu să găseşti surse de inspiraţie în România... Sunt piese care ţin strict de ceea ce simţim noi, sunt altele care s-au întâmplat apropiaţilor noştri, dar, oricum, la fel ca orice alt album B.U.G. Mafia.

Rep.: Să vorbim despre starea hip-hop-ului autohton.

Tataee: Nici nu mă interesează, nici nu m-a interesat vreodată ce se petrece cu hip-hop-ul românesc, mă interesează doar ce se întâmplă cu B.U.G. Mafia şi cu proiectele în care suntem noi implicaţi. Nevoia de unitate şi respect a fost menţionată acum zece ani, când B.U.G. Mafia făcea promovare pentru hip-hop-ul românesc, când eram înjuraţi şi... în fine, să fim sănătoşi, fiecare cum poate.

Rep.: Anul acesta, nu v-aţi lăsat aşteptaţi pe litoral, afară este zăpadă, se poate spune că aţi venit la mare pe schiuri.

Tataee: Ne bucurăm să fim din nou în Constanţa. Ne place să venim să cântăm pentru publicul de aici, cred că am venit de cel puţin 15 ori să cântăm în Constanţa. Ne place să venim aici şi datorită faptului că e aproape de Bucureşti şi ajungem repede acasă. Publicul constănţean este unul de „oraş mare” şi se simte asta.

Rep. Ce părere aveţii despre magazinele de vise?

Tataee: De...? Aaa..., de magazinele acelea legale? Habar n-am! N-am intrat niciodată într-unul şi nici nu cred c-o să intru. N-am ce să caut acolo. Dacă vreau neapărat mă duc şi-mi iau „the real thing”! Adică treaba cu astea e ca şi diferenţa dintre onanie şi o partidă normală de sex...