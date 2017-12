Noile diamante ale teoriei moldovene a conspiraţiei

O nouă inflamare a spectaculosului bântuie presa mondenă... Mai mult monden-tabloidă decât alte tipuri de publicaţii, că, de’, spectaculosul extras de unde nici nu te aştepţi vinde diferitele fiţuici... Bazându-se pe mitologia locală din satul Izvoarele din Galaţi, potrivit căreia populaţia este convinsă că la originea seismelor s-ar afla industria extractivă din zonă, o nouă teorie şi-a scos capul la lumină. Ca s-o recunoaştem, nu e mai fantasmagorică decât uriaşii din Bucegi, tunelul ce leagă Sfinxul nostru de cel egiptean sau Dracula. Şi nici atât de spectaculoasă. România stă pe o pungă strălucitoare de diamante, dar nu vrea să se afle şi, de aici, teoria conspiraţiei, în care sunt implicaţi statul, ruşii, câţiva geologi atotştiutori şi mult spirit inventiv. Şi, desigur, locuitorii din satul Izvoarele din Galaţi, care au bănuit că se extrag diamante din subteran de-i zguduie aşa, că altă explicaţie nu e. “Domnule, ei nu mai extrag ţiţei, au dat de un zăcământ de diamant pe care vor să îl spargă, de aceea au început aceste cutremure. Dacă nu se termină cu forările, ne dărâmă casele”, a spus Daniel Zaharia (34 de ani), susţinut de toată comunitatea, arată jurnalişti de la „Libertatea“. Pornind de aici, luând ca aproape dovadă faptul că în Legea Minelor nr. 61/1998 este stipulată, pe lângă altele, şi sintagma „pietre preţioase” şi că Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM) nu a zis că n-ar exista „roci potenţial purtătoare de asemenea mineralizaţii” pe undeva prin subsolul ţărişoarei noastre (plus dubla negaţie = afirmaţie), conspiraţia-i gata. “Această sintagmă (“pietre preţioase” - n.r.) a fost introdusă prin Legea Minelor nr. 61/1998 datorită faptului că, la momentul elaborării acestui act normativ, s-a apreciat că nu poate fi exclusă posibilitatea ca în formaţiunile geologice din fundamentul platformei moldoveneşti, zona Iaşi-Botoşani, să existe roci potenţial purtătoare de asemenea mineralizaţii”, se arată în răspunsul primit de jurnalişti de la ANRP. Dacă mai băgăm şi pe ruşi în schemă, cu informaţia că secretul pietrelor preţioase din Siberia a fost dezvăluit abia în 2012, suntem deja pe buza adevărului: o teorie a conspiraţiei, în care sunt implicate următoarele elemente: statul român (care ştia din 1998 de diamante, că de aia le-a şi introdus în Legea Minelor, ascunse însă sub umbrela sintagmei), ruşii (statul rus ştia din ’70, dar abia în 2012 a făcut publică informaţia), clar şi SRI-ul, clar şi cineva din Noua Ordine Mondială (căci fără ăştia nu mişcă nimic). Şi credem că e suficient. Mai rămâne să vină şi Albă-ca-Zăpada (aia adevărată, nu impostorul de Lăzăroiu) cu cei şapte pitici şi să se apuce de extracţii. Sau poate sunt deja acolo şi i-au plătit pe localnicii din Izvoarele să nu spună nimic? Că, de’, cum te poţi supăra pe Albă-ca-Zăpada?