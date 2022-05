Noile sectoare de plajă din Mamaia vor putea fi închiriate în sezonul 2022 agenților economici care au deja contracte

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Ordonanța de Urgență privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementează, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plajă rezultate în urma implementării proiectului de reducere a eroziunii costiere și reconstrucție a plajelor.

Actul normativ inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului permite, doar pentru sezonul estival 2022, ca suprafețele de plajă nou create și care nu sunt închiriate, să poată fi atribuite direct operatorilor economici care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții legale.

„În urma implementării cu succes a unuia dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din România, care continuă și în prezent, am reușit să creștem suprafața litoralului cu mai multe zeci de hectare de plajă nouă. Prin eforturile colegilor de la @Apele Române, noile sectoare au fost deja intabulate și cadastrate, iar astăzi am aprobat actul normativ care permite închirierea acestor suprafețe către operatorii de plaje. Vorbim despre o soluție temporară, doar pentru acest an. Pe termen lung, ne dorim amenajarea plajelor la standarde cât mai ridicate și am lansat, împreună cu ANAR și Ordinul Arhitecților din România și în colaborare cu Primăria Constanța, un concurs internațional de soluții de amenajare”, a declarat ministrul Barna Tánczos.