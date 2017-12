Noile taxe aduc la buget cinci miliarde de lei

România a luat foc când Guvernul a anuţat că va introduce o serie de taxe şi impozite noi. Însă, potrivit estimărilor, noile măsuri vor aduce mai mulţi bani în visteria statului. Guvernul va încasa în 2014 aproape cinci miliarde de lei din noile impozite, schimbarea regimului de impunere pentru întreprinderile mici şi mijlocii, modificarea modului de calcul al accizelor, creşterea salariului minim brut pe economie şi extinderea bazei de calcul al contribuţiilor de sănătate. Totalul încasărilor care vor fi astfel atrase de Guvern se ridică la 4,96 miliarde de lei, din care cea mai mare sumă, de patru miliarde de lei, va fi colectată din stabilirea unui mod de calcul al accizelor în lei, actualizat cu inflaţia, ceea ce va aduce un plus de venituri de 1,1 miliarde de lei, interzicerea practicării vânzărilor cu prime la produsele accizabile tutun şi alcool - 246 milioane de lei, creşterea accizelor la benzină - 810 milioane de lei, la motorină - 1,8 miliarde de lei şi petrol lampant-kerosen - 1,6 milioane de lei. Potrivit unor surse guvernamentale, toate aceste încasări au fost deja luate în calcul la elaborarea proiectului de buget pentru anul viitor. Un plus considerabil de încasări este prognozat la impozite şi taxe pe proprietate, de 568 milioane de lei pentru anul viitor, faţă de 27,5 milioane lei în acest an. De asemenea, Guvernul va încasa la buget 344 milioane de lei din creşterea salariului minim brut pe economie.