Noile tehnologii deschid calea exploatării de minereuri de pe fundul oceanelor

Pe fundul oceanelor se află bogate zăcăminte de minereuri de aur, argint, cupru, zinc sau plumb, minereuri ce ar putea fi exploatate cu ajutorul noilor tehnologii de prospectare şi extragere. Joi, oameni de ştiinţă, afacerişti şi politicieni din 20 de ţări s-au întîlnit la Cape Cod pentru a participa la un forum public cu privire la modalităţile de a extrage aceste bogăţii ale subsolului fără a afecta prea mult ecosistemul şi lanţul trofic de la mare adîncime sub apa oceanelor.

Vieţuitoare ciudate, de la viermi tubulari cu lungimea de doi metri pînă la creveţi fără ochi însă înzestraţi cu senzori în spectrul infraroşu, trăiesc în apă la fel de acidă ca şi acidul dintr-o baterie, în apropierea unor izvoare hidrotermale cu temperaturi de 750 de grade. În apropierea unor astfel de izvoare hidrotermale se află zăcăminte de metale cu puritate ridicată ce ar putea fi exploatate. Aceste izvoare hidrotermale sînt răspîndite, în special, în zone cu o puternică activitate seismică, la conjuncţia dintre diferitele plăci tectonice. Mişcarea acestor plăci tectonice permite apei marine să pătrundă sub crusta terestră, unde este încălzită pînă la temperaturi extreme şi este îmbogăţită cu minerale cu grad ridicat de puritate. În cele din urmă, această apă devine suficient de fierbinte pentru a izvorî din nou la suprafaţă, fenomen similar cu cel care se produce atunci cînd lapte rece este turnat într-o ceaşcă de cafea foarte fierbinte: laptele se încălzeşte rapid şi revine la suprafaţă. Astfel, mineralele aduse de apă de sub crustă se răcesc şi se depun sub forma unor zăcăminte cu un grad foarte ridicat de puritate. Pînă în prezent au fost descoperite doar 200 de astfel de izvoare hidrotermale de mare adîncime şi în apropierea unora dintre acestea se află doar circa zece zăcăminte de minereu ce sînt suficient de bogate pentru a putea fi exploatate şi pentru a se obţine profit din această exploatare. Un astfel de depozit poate conţine aproximativ 100 de milioane de tone de minereuri.

Creşterea nevoii de metale preţioase, în contextul existenţei unor zăcăminte de suprafaţă aproape epuizate, a alimentat interesul pentru prospectarea şi exploatarea depozitelor de minereu aflate pe fundul oceanelor. Astfel de proiecte de prospectare şi exploatare pot ajunge la costuri de ordinul sutelor de milioane de dolari doar pentru a fi demarate. Explotarea minereurilor de pe fundul oceanelor ţine încă de domeniul viitorului, însă o serie de investitori au început să întrevadă avantajele pionieratului în acest domeniu. Primul proiect de acest gen este demarat de compania canadiană Nautilus Minerals Inc., care negociază obţinerea drepturilor de explotare a unei zone aflată la adîncimea de 1,600 de metri, în apropiere de Papua Noua Guinee. Operaţiunile propriu-zise de exploatare a acestor zăcăminte ar urma să înceapă în anul 2011 sau 2012. Conform acestui proiect depozitele de minereuri urmează să fie exploatate cu ajutorul unor utilaje de 180 de tone acţionate prin telecomandă, utilaje ce sînt folosite de companiile petroliere pentru a săpa şanţuri în care sînt introduse conductele petroliere. Minereul extras este amestecat cu apă de mare şi pompat spre suprafaţă, unde se află o navă special echipată ce reţine minereul extras şi pompează înapoi la mare adîncime apa foarte acidă adusă la suprafaţă împreună cu minereul, pentru a nu afecta ecosistemul de suprafaţă.