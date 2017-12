Nominalizare la Emmy pentru un reportaj despre intrarea României în UE

Washingtonpost.com, ediţia online a publicaţiei “The Washington Post”, a fost nominalizată la Premiile Emmy pentru Ştiri şi Documentare TV, la categoria Acoperirea online a evenimentelor, cu un material despre intrarea României în UE. Articolul “Romania's Hopes Lie With The European Union”, în traducere Speranţele României stau în UE a fost semnat de reporterul Kevin Sullivan şi de senior video-jurnalistul Travis Fox. “The Washington Post” este cel mai vechi cotidian din capitala SUA, înfiinţat în anul 1877.

La aceeaşi categorie, Acoperirea online a evenimentelor, au mai fost nominalizate reportajele “Chicago: Little Mexico” al publicaţiei online Frontline/World Rough Cut, “Sudan: Country in Crisis” al NationalGeographic.com, reportajul “Voices of the Fallen” al ediţiei online Newsweek.com şi “Michigan Marines: Band of Brothers” al Freep.com/Detroit Free Press.

Gala celei de-a 28-a ediţii a Premiilor Emmy pentru Ştiri şi Documentare TV se va desfăşura în data de 24 septembrie la New York. Premiile sînt acordate de Academia Americană de Televiziune, Artă şi Ştiinţă. La ceremonie vor lua parte peste 1.000 de directori de posturi TV şi companii new media, producători de ştiri şi documentare şi ziarişti. La ediţia de anul acesta, vor fi decernate patru noi Premii Emmy, pentru excelenţă în programe de ştiri şi documentare distribuite online, pe telefoanele mobile, pe dispozitive portabile şi pe alte gadgeturi. În cadrul competiţiei, cele mai multe nominalizări au fost obţinute de postul PBS (22), urmat de CBS (19), ABC (15), NBC (14) şi CNN şi HBO (cîte şase nominalizări).