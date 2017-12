Nominalizări la Premiile NME

Trupa Arctic Monkeys a primit cele mai multe nominalizări, şase, la NME Awards, fiind urmată în clasamentul nominalizărilor de Kasabian şi Muse, la cinci, respectiv patru categorii de premii. Deşi, în ultima vreme, au fost multe discuţii referitoare la dominaţia femeilor în industria muzicală, nominalizările la premiile oferite de revista „New Musical Express” au infirmat această teorie. Chiar şi trupa Oasis a primit trei nominalizări, la cinci luni după ce a anunţat că se destramă. Kasabian şi Arctic Monkeys vor concura umăr la umăr la cinci categorii - Cea mai bună trupă britanică, Cea mai bună trupă live, Cel mai bun album, Cel mai bun videoclip şi Giving It Back, o categorie înfiinţată în 2010, al cărei premiu recompensează ,formaţiile care oferă diverse trofee sau avantaje pentru fanii lor. Trupa Arctic Monkeys a mai fost nominalizată şi la categoria Cel mai bun cântec pentru „Crying Lightning”.

Potrivit revistei NME, nominalizările au fost stabilite cu ajutorul voturilor exprimate de 1,3 milioane de fani. Premiile vor fi decernate pe 24 februarie, la O2 Academy Brixton din Londra. Lista completă a nominalizărilor pentru NME Awards:

Cea mai bună trupă britanică: Arctic Monkeys, Biffy Clyro, Kasabian, Muse, Oasis

Cea mai bună trupă internaţională: Green Day, Kings Of Leon, Paramore, Vampire Weekend, Yeah Yeah Yeahs

Cel mai bun artist solo: Dizzee Rascal, Florence And The Machine, Jamie T, Julian Casablancas, Lady Gaga

Cea mai bună trupă debutantă: The Big Pink, Bombay Bicycle Club, Mumford &, Sons, The xx, La Roux

Cea mai bună trupă live: Arctic Monkeys, Kasabian, Muse, Radiohead, Them Crooked Vultures

Cel mai bun album: Arctic Monkeys – „Humbug”, Kasabian – „West Ryder Pauper Lunatic Asylum”, Muse – „The Resistance”, The Cribs – „Ignore The Ignorant”, The Horrors – „Primary Colours”

Cea mai bună piesă: Animal Collective – „My Girls”, Arctic Monkeys – „Crying Lightning”, Florence And The Machine – „Rabbit Heart (Raise It Up)”, Jamie T – „Sticks N\' Stones”, The Big Pink – „Dominos”

Cel mai bun videoclip: Arctic Monkeys – „Cornerstone”, Biffy Clyro – „The Captain”, Kasabian – „Fire”, Maccabees – „Can You Give It”, Oasis – „Falling Down”

Cel mai bun concert live: Blur - Hyde Park, Jay-Z - Alexandra Palace, Muse - Teignmouth, Oasis - Heaton Park, The Dead Weather - Shoreditch Church