Filmele ”Ultimul războinic al aerului / The Last Airbender” şi ”Saga Amurg: Eclipsa / The Twilight Saga: Eclipse” au primit câte nouă nominalizări la premiile Zmeura de Aur, acordate celor mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti. Cele două filme au primit, ieri dimineaţă, câte nouă nominalizări la aceste premii, care, potrivit organizatorilor, ”dezonorează cu mândrie cele mai proaste realizări din industria cinematografică”.

Cineastul M. Night Shyamalan, regizorul filmului ”Ultimul războinic al aerului / The Last Airbender”, a fost nominalizat la categoria Cel mai prost regizor. Filmul său a mai fost nominalizat, printre altele, la categoriile Cel mai prost film al anului 2010, Cel mai prost remake, Cel mai prost scenariu şi Cel mai prost cuplu de pe ecran / Cea mai proastă distribuţie. Filmul ”The Last Airbender” va concura şi la o nouă secţiune, inclusă de organizatori începând de acest an, denumită Cea mai proastă utilizare a tehnologiei 3D. ”Saga Amurg: Eclipsa”, cel mai recent film din celebra franciză cu vampiri, reprezintă un concurent puternic pentru ”The Last Airbender”, fiecare dintre actorii principali din distribuţie - Robert Pattinson, Taylor Lautner şi Kristen Stewart - fiind nominalizat la categoria Cel mai prost actor. Întreaga distribuţie a filmului a fost nominalizată la categoria Cel mai prost cuplu de pe ecran / Cea mai proastă distribuţie, iar filmul în sine va concura la categoria Cel mai prost film al anului 2010. Celelalte trei pelicule care vor concura la categoria Cel mai prost film al anului 2010 sunt lungmetrajele ”Vampires Suck”, ”Totul despre sex 2 / Sex and the City 2” şi ”Recompensă cu bucluc / The Bounty Hunter”. La categoria Cel mai prost regizor al anului vor concura Jason Friedberg şi Aaron Seltzer (”Vampires Suck”), Michael Patrick King (”Totul despre sex 2”), M. Night Shyamalan (”Ultimul războinic al aerului”), David Slade (”Saga Amurg: Eclipsa”) şi Sylvester Stallone (”Eroi de sacrificiu / The Expendables”).

La categoria Cel mai prost actor al anului 2010 au fost nominalizaţi Jack Black (”Călătoriile lui Gulliver / Gulliver\'s Travels”), Gerard Butler (”Recompensă cu bucluc / The Bounty Hunter”), Ashton Kutcher (”Un cuplu mortal / Killers” şi ”Ziua îndrăgostiţilor / Valentine\'s Day”), Taylor Lautner (”Saga Amurg: Eclipsa”) şi Robert Pattinson (”Aminteşte-ţi de mine / Remember Me” şi ”Saga Amurg: Eclipsa”). Actriţele Jennifer Aniston (”Recompensă cu bucluc / The Bounty Hunter” şi ”Schimbul / The Switch”), Mylie Cyrus (”Ultimul cântec / The Last Song”), Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis şi Cynthia Nixon (”Totul despre sex 2”), Megan Fox (”Jonah Hex”) şi Kristen Stewart (”Saga Amurg: Eclipsa”) au fost nominalizate la categoria Cea mai proastă actriţă a anului 2010.

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, de John Wilson, un cinefil împătimit. Câştigătorii - decişi în urma voturilor celor 687 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur - primesc un trofeu, care valorează câţiva dolari, format dintr-o zmeură aurie, pusă pe o peliculă de 8 mm ciopârţită. Cea de-a 31-a gală a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) va avea loc la Barnsdall Gallery Theatre din Hollywood, pe 26 februarie, cu o zi înainte de gala premiilor Oscar.