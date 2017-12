Nominalizările industriei cinematografice independente din SUA

Comediile excentrice ”Silver Linings Playbook” şi ”Moonrise Kingdom” au primit câte cinci nominalizări la premiile Independent Spirit 2013, distincţii acordate realizatorilor de filme independente care nu lucrează cu marile studiouri de la Hollywood. Cele două lungmetraje au primit nominalizări la cel mai importante categorii: Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor. Pe locul al doilea în topul producţiilor cinematografice cu cele mai multe nominalizări pentru gala din 2013 se află, la egalitate, misticul ”Beasts Of The Southern Wild”, drama gay ”Keep The Lights On” şi drama cu accente noir ”Middle of Nowhere”, cu câte patru nominalizări.

Cineaştii Wes Anderson pentru ”Moonrise Kingdom”, Julia Loktev pentru ”The Loneliest Planet”, David O. Russell pentru ”Silver Linings Playbook”, Ira Sachs pentru ”Keep The Lights On” şi Benh Zeitlin pentru ”Beasts Of The Southern Wild” au fost nominalizaţi la categoria Cel mai bun regizor. La categoria Cel mai bun film au fost nominalizate producţiile ”Silver Linings Playbook”, ”Moonrise Kingdom”, ”Bernie”, ”Keep The Lights On” şi ”Beast Of The Southern Wild”. Bradley Cooper şi Jennifer Lawrence au fost nominalizaţi amândoi pentru rolurile principale pe care le joacă în ”Silver Lining Playbook”, în care interpretează un profesor cu probleme mintale, respectiv, o văduvă tânără care se îndreaptă spre o iubire neobişnuită, iar John Hawkes şi Helen Hunt au fost nominalizaţi pentru rolurile lor, un bărbat infirm şi surogatele lui sexuale din filmul ”The Sessions”. Bradley Cooper şi John Hawkes vor concura cu Jack Black în ”Bernie”, Thure Lindhardt în ”Keep The Lights On”, Matthew McConaughey în ”Killer Joe” şi Wendell Pierce în ”Four” la categoria Cel mai bun actor. Linda Cardellini cu rolul din ”Return”, Emayatzy Corinealdi din ”Middle Of Nowhere”, Jennifer Lawrence din ”Silver Linings Playbook”, Quvenzhane Wallis din ”Beasts Of The Southern Wild” şi Mary Elizabeth Winstead din ”Smashed” au fost nominalizate la categoria Cea mai bună actriţă.

La categoria Cel mai bun scenariu au fost nominalizaţi Wes Anderson şi Roman Coppola pentru ”Moonrise Kingdom”, Zoe Kazan pentru ”Ruby Sparks”, Martin McDonagh pentru ”Seven Psychopaths”, David O. Russell pentru ”Silver Linings Playbook” şi Ira Sachs pentru ”Keep The Lights On”. Lungmetrajele ”Amour” în regia lui Michael Haneke (Franţa), ”Bir zamanlar Anadolu\'da / Once Upon A Time in Anatolia” în regia lui Nuri Bilge Ceylan (Turcia), ”De rouille et d\'os / Rust And Bone” în regia lui Jacques Audiard (Franţa / Belgia), ”L\'enfant d\'en haut / Sister” semnat de Ursula Meier (Elveţia) şi ”Rebelle / War Witch” în regia lui Kim Nguyen (Republica Democrată Congo) vor concura la categoria Cel mai bun film străin.

Premiile Independent Spirit, decernate anual de Asociaţia Film Independent din Los Angeles, reprezintă un eveniment major pentru filmele realizate în afara marilor studiouri de la Hollywood şi care au nevoie de promovare, înainte de începerea sezonului ce precede premiile Oscar. Premiile Independent Spirit aduc un omagiu filmelor americane cu buget redus, selectate pe baza unor criterii precum originalitate, subiecte provocatoare şi gradul de finanţare independentă. Limita maximă de buget este de 20 de milioane de dolari, aproximativ o treime din bugetul mediu al unui film de studio, potrivit datelor oferite, în 2006, de Motion Picture Association of America. În februarie anul acesta, lungmetrajul ”L’Artiste / The Artist” a fost marele câştigător la gala Independent Spirit, adjudecându-şi patru trofee pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor în rol principal şi Cea mai bună imagine. Premiile vor fi decernate pe 23 februarie 2013, la Los Angeles, cu o zi înainte de decernarea Oscarurilor.