Nominalizările la „Best Romanian Act”

Nominalizările „Best Romanian Act” ale ediţiei din acest an a premiilor MTV Europe Music Awards au fost stabilite în weekend. În acest an vor concura şi vor lupta pentru voturile fanilor, dar şi pentru a ajunge la Frankfurt, unde se va desfăşura festivitatea de premiere, Maximilian feat. MefX - „Sophie”, Grasu XXL feat. Guess Who - „LaLa Song”, Guess Who feat. deMoga - „Tot Mai Sus”, CRBL feat. Helen - „K-Boom” şi VUNK feat. Antonia - „Pleacă”.

Începând de astăzi, sesiunea de vot va fi deschisă pe pagina de internet www.mtv.ro, iar cel care obţine cele mai multe voturi după patru săptămâni va intra în competiţia „Best European Act”, unde va concura cu alţi artişti, din toată Europa, începând cu data de 15 octombrie. Dacă după o săptămână de votare va reuşi să treacă şi de această categorie, va intra în actul final „Global Award”, pentru care se votează din 22 octombrie până pe 9 noiembrie.

MTV România va transmite live, pe 11 noiembrie, cea de a 19-a ediţie, pentru care au început deja pregătirile în Germania. MTV Europe Music Awards (EMA) este unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei muzicale şi, în acelaşi timp, o uriaşă petrecere la nivel mondial cu cele mai neaşteptate reprezentaţii şi apariţii pe scenă, implicând artişti din toată lumea. În 2012, premiile se vor decerna, într-un cadru extravagant, la Frankfurt, oraş în care festivitatea se întoarce după aproape 10 ani de când a fost susţinută prima dată aici.