Nominalizările la infama Zmeură de Aur

Ultimul episod din saga Twilight / Amurg s-a bucurat de cronici mai bune din partea criticilor de film decât restul filmelor din serie, însă aceste cronici nu au fost suficiente pentru a feri această producţie de nominalizările la temutele premii Zmeura de Aur care răsplătesc cele mai proaste producţii ale anului de la Hollywood. Mai mult decât atât, filmul „The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Saga Amurg: Zori de Zi 2” se anunţă deja marele favorit la Zmeura de Aur, obţinând nu mai puţin de 11 nominalizări, printre care şi cele pentru cel mai prost film, cei mai slabi actori în roluri principale pentru Kristen Stewart şi Robert Pattinson, dar şi cei mai slabi actori în roluri secundare, pentru Taylor Lautner şi Ashley Greene.

Pe lista nominalizărilor la Zmeura de Aur pentru cel mai prost film se mai află producţia de acţiune navală „Battleship”, filmul de familie „The Oogieloves in the Big Balloon Adventure”, dar şi „That\'s My Boy” cu Adam Sandler, respectiv ultimul film al lui Eddie Murphy, comedia „A Thousand Words”. Nominalizările pentru Zmeura de Aur, acest premiu anti-Oscar, au fost făcute cu două zile înaintea nominalizărilor la Oscar. Câştigătorii celei de-a 33-a ediţii a acestor premii vor fi anunţaţi la 23 februarie, cu o noapte înaintea Galei Oscar.

Ultimul film al seriei Twilight / Amurg, producţia care oferă sub forma „unui ghiveci cu pretenţii romantice o poveste de dragoste cu personaje supranaturale”, vampiri, vârcolaci şi o şcolăriţă cu toane, a fost nominalizat şi la categoria cea mai proastă regie pentru Bill Condon, cea mai proastă continuare a unei serii, cel mai slab scenariu şi cea mai proastă distribuţie. Lungmetrajul a obţinut şi două nominalizări la categoria cel mai prost cuplu dintr-un film, pentru Kristen Stewart şi Robert Pattinson dar şi pentru Taylor Lautner şi Mackenzie Foy. La rândul său, protagonista filmului, Kristen Stewart s-a întrecut pe sine fiind nominalizată de două ori la categoria cea mai proastă actriţă, atât cu rolul din saga Twilight / Amurg, cât şi cu rolul lui Albă ca Zăpada din „Snow White and the Huntsman / Alba ca Zăpada şi Războinicul Vânător”. Filmul „The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 / Saga Amurg: Zori de Zi 2” este descris de organizatorii premiilor drept: „Ultima parte a unei serii cu un succes inexplicabil bazat probabil pe apariţiile la bustul gol ale vârcolacului Jacob şi pe relaţia sa bizară cu fiica vampirului sclipicios Edward şi a şcolăriţei goth Bella. Împreună, cei patru se confruntă cu un final care pecetluieşte soarta tuturor filmelor romantice şi plictisitoare cu monştri de pretutindeni”.

Adam Sandler, al cărui film „Jack and Jill” a scris istoria Zmeurei de Aur anul trecut, când a obţinut un record de zece premii, rămâne printre favoriţi şi anul acesta cu opt nominalizări pentru ultima sa producţie, „That\'s My Boy”. Dintre acestea nu puteau lipsi nominalizările pentru cel mai prost actor pentru Adam Sandler, dar şi pentru Nick Swardson şi Vanilla Ice. Tyler Perry a fost nominalizat atât la categoria cel mai prost actor pentru rolurile din „Alex Cross” şi „Good Deeds”, dar şi la categoria cea mai proastă actriţă pentru „Madea\'s Witness Protection” în care joacă travestit. Alături de Adam Sandler, Robert Pattinson şi Tyler Perry, pe lista celor mai slabi actori mai apar Nicolas Cage cu filmele „Ghost Rider: Spirit of Vengeance” şi „Seeking Justice”, precum şi Eddie Murphy cu rolul din „A Thousand Words”. Alături de Kristen Stewart şi de Tyler Perry, la categoria celor mai proaste actriţe au mai fost nominalizate Katherine Heigl cu rolul din „One for the Money”, Milla Jovovich pentru „Resident Evil: Retribution”, respectiv Barbra Streisand cu „The Guilt Trip”.