Nominalizările la premiile American Music

Premiile industriei muzicale americane sărbătoresc, anul acesta, 40 de ani de la prima ediţie, printr-o ceremonie şi un amplu spectacol care vor fi transmise în direct de la Los Angeles, pe 18 noiembrie. Vedeta R&B Rihanna şi cântăreaţa de muzică rap Nicki Minaj se află printre favoriţii la premiile American Music (AMA), fiecare dintre ele fiind nominalizate la patru categorii, la concurenţă acerbă cu starul pop Justin Bieber şi trupa britanică One Direction.

Rihanna, în vârstă de 24 de ani, este în cursă pentru premiul Artistul Anului, alături de Justin Bieber, Katy Perry, trupa Maroon 5 şi rapperul canadian Drake. Rihanna a mai fost nominalizată la categoriile Cea mai bună cântăreaţă de soul/R&B, Cel mai bun album, pentru ”Talk That Talk” şi Cea mai bună cântăreaţă pop-rock, unde o are contracandidată pe Nicki Minaj. Aceasta din urmă, în vârstă de 29 de ani, a primit, la rândul ei, două nominalizări pentru albumul ”Pink Friday: Roman Reloaded”, la categoriile Pop/Rock şi Rap/Hip Hop şi pentru Cel mai bun artist rap, alături de Drake şi americanul Tyga, acesta din urmă fiind considerat revelaţia muzicală a acestui an. Nicki Minaj a devenit celebră după ce a devenit membru al juriului emisiunii American Idol, unde s-a certat în direct, la audiţii, cu colega sa Mariah Carey.

Pentru premiile AMA de anul acesta, Justin Bieber, în vârstă de 18 ani, a primit trei nominalizări, la fel ca trupele One Direction, Maroon 5, Drake şi starul R&B Usher. Urmând modelul premiilor Grammy, care în 2012 au dedicat o secţiune muzicii electronice, AMA a introdus în competiţie o nouă categorie de premii, pentru dance electronic, ai cărei nominalizaţi sunt David Guetta, Calvin Harris şi Skrillex. Marele câştigătoare de anul trecut ale premiilor AMA, Adele şi Taylor Swift, au primit, anul acesta, doar câte o nominalizare. Taylor Swift a fost nominalizată la categoria Cea mai bună cântăreaţă de country, alături de Carrie Underwood şi Miranda Lambert, iar Adele, la Cel mai bun artist contemporan, împreună cu Kelly Clarkson şi trupa Train. Pentru categoria Cel mai bun artist, lupta se va da între cântăreţul R&B J. Cole, cantautorul australian Gotye, cântăreaţa canadiană Carly Rae Jepson şi trupa britanică One Direction.

Câştigătorii premiilor AMA sunt stabiliţi de fani, care îşi pot vota preferaţii online, începând de astăzi. Cântăreaţa Christina Aguilera, care a anunţat şi nominalizările, va fi prima care va urca pe scenă pentru a anunţa câştigătorii.