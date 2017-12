Nominalizările la premiile Annie

Lungmetrajul de animaţie ”How to Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul” a primit cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de 15, la premiile Annie, distincţii ce recompensează cele mai bune producţii animate de cinema şi televiziune. ”How to Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul” a fost nominalizat la fiecare categorie la care a fost propus, urmând să concureze la toate cele patru mari categorii principale: Cel mai bun film de animaţie, Cel mai bun regizor al unui film de animaţie, Cel mai bun scenariu al unui film de animaţie şi Cea mai bună voce dintr-un film de animaţie.

Retragerea, anul acesta, a companiilor Disney şi Pixar din International Animated Film Association (ASIFA), în urma unor dezacorduri cu responsabilii acestei asociaţii în privinţa sistemului de nominalizare şi votare, pare că a condus la un dezechilibru în ceea ce priveşte nominalizările din acest an pentru premiile Annie. Împreună, studiourile Disney şi Pixar au primit doar opt nominalizări, în timp ce marele lor rival, DreamWorks Animation, a primit 39 de nominalizări. La categoria Cel mai bun film de animaţie concurează peliculele ”Despicable Me / Sunt un mic ticălos” produs de Illumination Entertainment, ”How to Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul”, produs de DreamWorkds Animation, ”Tangled / O poveste încâlcită” produs de Disney, ”L\'Illusioniste / Iluzionistul” produs de Django Films şi ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”, produs de Disney / Pixar. La categoria Cel mai bun regizor al unui film de animaţie vor concura Sylvain Chomet pentru ”L\'Illusioniste / Iluzionistul”, Pierre Coffin pentru ”Despicable Me / Sunt un mic ticălos”, Mamoru Hosoda pentru ”Samâ wôzu / Summer Wars”, Chris Sanders şi Dean DeBlois pentru ”How to Train Your Dragon / Cum să îţi dresezi dragonul” şi Lee Unkrich pentru ”Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3”. La categoria Cel mai bun film animat de televiziune au fost nominalizate producţiile ”Futurama”, ”Kung Fu Panda Holiday”, ”Scared Shrekless”, ”Star Wars: The Clone Wars Arc Troopers” şi ”The Simpsons / Familia Simpson”. La categoria Cel mai bun regizor al unui film animat de televiziune vor concura Bob Anderson pentru ”The Simpsons / Familia Simpson”, Peter Chung pentru ”Firebreather”, Duke Johnson pentru ”Frankenhole: Humanitas”, Tim Johnson pentru ”Kung Fu Panda Holiday” şi Gary Trousdale pentru ”Scared Shrekless”.

Premiile Annie, decernate de Societatea Internaţională de Film Animat (ASIFA-Hollywood), sunt, de obicei, un ghid important în ceea ce priveşte producţiile animate care au şansa să fie recompensate cu un premiu Oscar. În anii trecuţi, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj animat a revenit, în general, câştigătorului unui premiu Annie. Însă, în 2009, premiul Annie a revenit lungmetrajului ”Kung Fu Panda”, în timp ce premiul Oscar a fost câştigat de filmul animat ”Wall-E”. În 2010, filmul de animaţie ”Up / Deasupra tuturor”, regizat de Pete Doctor şi Bob Peterson şi produs de studiourile Pixar, a primit atât premiul Annie, cât şi premiul Oscar. Cea de-a 38-a gală a premiilor Annie va avea loc la Royce Hall, Universitatea California din Los Angeles, pe 5 februarie 2011.