Nominalizările la premiile MTV Video Music 2011

Cântăreaţa americană Katy Perry a primit nouă nominalizări la MTV Video Music Awards 2011, surclasând-o pe marea ei rivală Lady Gaga, care a primit doar trei nominalizări. Cântăreaţa britanică Adele, al cărei album intitulat ”21” este materialul discografic cu cele mai mari vânzări din acest an, a primit şapte nominalizări, toate pentru hitul ”Rolling in the Deep”. Rapperul Kanye West este cântăreţul cu cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de şapte, pentru hitul ”E.T.”, o colaborare futuristă cu Katy Perry şi pentru videoclipurile ”All of the Lights” şi ”Power”. Bruno Mars a primit patru nominalizări, iar Beyonce, Eminem, trupa Thirty Seconds to Mars şi cântăreaţa de muzică rap Nicki Minaj au primit câte trei nominalizări.

Cele nouă nominalizări primite de Katy Perry reflectă anul extraordinar pe care l-a avut cântăreaţa americană, care, dintr-o interpretă modestă de muzică gospel, a reuşit să se reinventeze ca divă pop, ce a lansat câteva piese de mare impact în ultimele 12 luni, precum ”California Gurls”, ”Teenage Dream” sau ”Firework”. Această din urmă piesă a fost nominalizată atât la categoria Videoclipul Anului, cât şi la categoria Cel mai bun videoclip al unei cântăreţe, iar piesa ”Last Friday Night (T.G.I.F.)” a fost nominalizată la categoria Cel mai bun videoclip pop. La categoria Videoclipul Anului, recompensa supremă decernată la galele MTV Video Music, Katy Perry va concura cu Adele cu piesa ”Rolling the Deep”, Tayler the Creator cu ”Yonkers”, Bruno Mars cu ”Grenade” şi Beastie Boys cu ”Make Some Noise”. Lady Gaga a fost marea câştigătoare a galei de anul trecut, unde a fost recompensată cu opt trofee, inclusiv cel la categoria Videoclipul Anului, pentru piesa ”Bad Romance”. Însă, la ediţia de anul acesta, a primit doar trei nominalizări, pentru piesa ”Born This Way” la categoria Ccel mai bun videoclip al unei cântăreţe şi pentru piesa ”Judas” pentru regie artistică şi coregrafie.

Audienţa galei MTV Video Music Awards 2010 a înregistrat cel mai înalt nivel din precedenţii opt ani, evenimentul atrăgând în faţa televizoarelor circa 11,4 milioane de telespectatori. Gala MTV Video Music Awards 2011 va avea loc pe data de 28 august, la Los Angeles. Premiile sunt decernate în urma voturilor exprimate de public.