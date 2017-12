Nominalizările la premiile Saturn

Filmele ”Gravity 3D / Misiune în spaţiu”, de Alfonso Cuaron, şi ”Hobbit: The Desolation of Smaug / Hobbitul: Dezolarea lui Smaug”, de Peter Jackson, au primit cele mai multe nominalizări - opt - la cea de-a 40-a gală Saturn Awards. Filmul ”The Hunger Games: Catching Fire / Jocurile foamei: Sfidarea" se află la mică distanţă în urmă, cu şapte nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun lungmetraj SF. Peliculele ”Iron Man / Omul de oţel 3”, ”Pacific Rim / Cercul de foc /”, ”Star Trek Into Darkness / Star Trek În întuneric 3D” şi ”Thor: The Dark World / Thor: Întunericul” au primit fiecare cinci nominalizări.

Warner Bros. conduce în topul studiourilor care au primit cele mai multe nominalizări (33), fiind urmat de Universal (18) şi de Marvel / Walt Disney (10). La categoria Cel mai bun film science fiction au fost nominalizate producţiile ”Ender's Game”, ”Gravity”, ”The Hunger Games: Catching Fire”, ”Pacific Rim”, ”Riddick”, ”Star Trek Into Darkness”. Lungmetrajul ”Hobbit: The Desolation of Smaug”, regizat de Peter Jackson, a cărui acţiune este plasată anterior celei din trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, va concura la categoria Cel mai bun film fantasy, alături de peliculele ”About Time”, ”Her”, ”Jack the Giant Slayer”, ”Oz The Great and Powerful” şi ”The Secret Life of Walter Mitty”. La categoria Cel mai bun film horror au fost nominalizate producţiile cinematografice ”Carrie”, ”The Conjuring”, ”Mama”, ”The Purge”, ”This Is The End” şi ”Warm Bodies”. Filmul ”World War Z”, în care rolul principal este jucat de Brad Pitt, va concura la categoria Cel mai bun thriller, alături de peliculele ”The Call”, ”The East”, ”Now You See Me”, ”The Place Beyond The Pines”, ”Prisoners”. La categoria Cel mai bun film de acţiune / aventuri au fost nominalizate producţiile ”The Book Thief”, ”Fast & Furious 6”, ”Jack Ryan: Shadow Recruit”, ”The Lone Ranger”, ”Lone Survivor” şi ”Rush”. Alfonso Cuaron, regizorul filmului ”Gravity 3D / Misiune în spaţiu” va concura la categoria Cel mai bun regizor, cu J.J. Abrams pentru ”Star Trek Into Darkness”, Peter Berg pentru ”Lone Survivor”, Peter Jackson pentru ”The Hobbit: The Desolation of Smaug”, Francis Lawrence pentru ”The Hunger Games: Catching Fire” şi Guillermo del Toro pentru ”Pacific Rim”.

Pentru a reflecta mai bine vremurile actuale, marcate de o continuă schimbare a industriei cinematografice, organizatorii galei Saturn Awards au introdus, pentru ediţia din acest an, două categorii noi: Cel mai bun film inspirat dintr-o revistă de benzi desenate, la care au fost nominalizate peliculele ”Iron Man 3”, ”Man of Steel”, ”Thor: The Dark World” şi ”The Wolverine”, şi Cel mai bun actor tânăr într-un serial TV. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, serialele ”Breaking Bad”, ”Falling Skies” şi ”Game of Thrones” au primit fiecare cinci nominalizări, iar producţiile ”American Horror Story: Coven”, ”Hannibal”, ”Under the Dome” şi ”The Walking Dead” vor concura fiecare la patru categorii. În topul reţelelor şi posturilor TV care au primit cele mai multe nominalizări, AMC şi NBC ocupă primul loc, cu nouă nominalizări, urmate de FX cu şase nominalizări şi HBO şi TNT cu câte cinci nominalizări.

Premiile Saturn au fost create în anul 1972, de Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor SF, fantasy şi horror. Cea de-a 40-a gală Saturn va avea loc în luna iunie, în oraşul Burbank din California.