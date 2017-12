Nominalizările la Rock and Roll Hall of Fame 2013

La ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame, care va avea loc în aprilie 2013, la Los Angeles, au fost nominalizaţi 15 artişti. Cântăreaţa Donna Summer, trupele Deep Purple şi Rush şi grupurile Kraftwerk şi Public Enemy se regăsesc pe lista lungă a celor nominalizaţi. Aceasta este pentru a şasea oară când cântăreaţa de muzică disco Donna Summer, decedată în luna mai, la vârsta de 63 de ani, este propusă pentru a fi inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Peste 600 de specialişti din industria muzicală vor vota pentru a-i alege pe artiştii care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame. Numele acestora vor fi anunţate în luna decembrie. Pentru a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, ei trebuie să îşi fi lansat single-ul sau albumul de debut în urmă cu cel puţin 25 de ani, adică nu mai târziu de anul 1987. Pentru prima dată, publicul va putea să voteze alături de profesioniştii din industria muzicală. Voturile publicului, exprimate pe site-ul revistei ”Rolling Stone”, vor contribui la reducerea numărului de artişti propuşi pentru a obţine o listă cu cinci candidaţi. Această selecţie va conta la fel de mult ca buletinele de vot ale celor 600 de profesionişti din industria muzicală.