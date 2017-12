Nominalizările la Zmeura de Aur

Paris Hilton şi Mike Myers sînt marii favoriţi la ruşinoasele premii Zmeura de Aur. Filmul ”The Love Guru” cu Mike Myers a obţinut şapte nominalizări la cea de-a 29-a ediţie a premiilor acordate celor mai proaste filme sau prestaţii actoriceşti. Comedia în care actorul canadian interpretează rolul unui vindecător spiritual a fost nominalizată pentru cel mai prost film, cea mai proastă regie şi cel mai prost scenariu. Mike Myers va concura la categoria actorul cu cea mai proastă prestaţie, alături de alte celebrităţi de la Hollywood - cîştigătorul din 2008 al Zmeurei de Aur, Eddie Murphy, pentru rolurile ”Meet Dave / Ţi-l prezint pe Dave”, Al Pacino pentru ”88 minutes / 88 de minute” şi ”Righteous Kill / Crime justificate”, Mark Wahlberg pentru ”The Happening / Întîmplarea” şi ”Max Payne” şi Larry the Cable Guy pentru ”Witless Protection”.

La categoria actriţa cu cea mai proastă prestaţie concurează partenera lui Mike Myers din film, Jessica Alba, nominalizată şi pentru rolul din filmul ”The Eye / Ochii”, Cameron Diaz pentru ”What Happens in Vegas / Mariaj de Vegas”, Paris Hilton pentru ”The Hottie & the Nottie”, Kate Hudson pentru ”Fool\'s Gold /Aurul nebunilor” şi ”My Best Friend\'s Girl / Doi burlaci şi-o... blondă” şi întreaga distribuţie a filmului ”The Women / Intrigi parfumate”, care le include pe Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett-Smith şi Meg Ryan. La categoria cel mai prost cuplu au fost nominalizaţi Cameron Diaz şi Ashton Kutcher pentru ”What Happens in Vegas / Mariaj de Vegas”. Lungmetrajele ”The Happening / Întîmplarea” şi ”The Hottie & the Nottie” au fost nominalizate şi la categoria cel mai prost film, alături de producţiile ”Disaster Movie / Dezastre şi alte catastrofe”, ”Meet the Spartans / Întîlnire cu spartanii” şi ”In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale / În numele regelui”. ”Disaster Movie / Dezastre şi alte catastrofe” şi ”Meet the Spartans / Întîlnire cu spartanii” au primit cîte şase nominalizări, producţiile ”The Hottie & the Nottie” şi ”In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale / În numele regelui” au primit cîte cinci nominalizări, iar „The Happening / Întîmplarea”, în regia lui M. Night Shyamalan, a fost nominalizată la patru categorii. Ca şi ”The Love Guru”, toate aceste filme au fost nominalizate şi la categoriile cea mai proastă regie şi cel mai prost scenariu.

Premiile Zmeura de Aur au fost create în 1980, de John Wilson, un cinefil împătimit. Cîştigătorii, decişi prin voturile celor 687 de membri ai Fundaţiei Zmeura de Aur, primesc o zmeură vopsită auriu, de mărimea unei mingi de golf, pusă pe o peliculă de 8 mm, ciopîrţită. Trofeul valorează cîţiva dolari. Cîştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul unei gale ce va avea loc la Hollywood, pe 21 februarie, cu o zi înainte de decernarea premiilor Oscar.