Nominalizările MTV Video Music Awards

Cântăreaţa Lady Gaga a primit 13 nominalizări la MTV Video Music Awards (VMA), stabilind astfel un nou record în privinţa celor mai multe nominalizări la aceste trofee primite de un artist într-un singur sezon. Pe locul al doilea în topul nominalizărilor la ediţia din 2010 a MTV Video Music Awards s-a situat rapperul Eminem, selectat la opt categorii de premii, graţie succesului de care se bucură cel mai recent album al său, „Recovery”. Totodată, adolescentul canadian Justin Bieber, în vârstă de 16 ani, a primit prima sa nominalizare la premiile VMA, pentru videoclipul piesei „Baby”. Debutanta Ke$ha s-a alăturat veteranilor Jay-Z, Alicia Keys, Katy Perry, Usher şi trupei indie Florence and the Machine, printre nominalizaţi.

Lady Gaga a fost de două ori nominalizată la categoria Videoclipul anului pentru „Bad Romance” şi „Telephone”, în care cântă alături de Beyonce, concurând cu Eminem cu „Not Afraid”, cu Florence and The Machine cu „Dog Days Are Over”, cu 30 Seconds To Mars cu „Kings and Queens” şi cu rapperul B.o.B. cu piesa „Airplanes”. La categoria Cel mai bun videoclip al unei artiste concurează Lady Gaga cu „Bad Romance”, Ke$ha cu „Tik Tok”, Katy Perry featuring Snoop Dogg cu „California Gurls”, Beyoncé featuring Lady Gaga cu „Video Phone (Extended Remix)”, Taylor Swift cu „Fifteen”, în timp ce la categoria Cel mai bun videoclip al unui artist concurează Eminem cu „Not Afraid”, Usher featuring Will.I.Am cu „OMG”, B.o.B featuring Hayley Williams cu „Airplanes” Drake cu „ Your Love” şi Jason Derulo cu „In My Head. La categoria Cel mai bun clip hip-hop au fost nominalizaţi B.o.B featuring Hayley Williams pentru „Airplanes”, Eminem cu „Not Afraid”, Drake, Kanye West, Lil Wayne şi Eminem cu „\"Forever”, Jay-Z & Swizz Beats cu „On To The Next One”, Kid Cudi featuring MGMT şi Ratatat cu „Pursuit Of Happiness”. La categoria Cel mai bun clip pop au fost nominalizaţi Lady Gaga pentru „Bad Romance”, Katy Perry featuring Snoop Dogg cu „California Gurls”, Ke$ha cu „Tik Tok”, Beyoncé featuring Lady Gaga cu „Video Phone (Extended Remix)”, B.o.B featuring Bruno Mars cu „Nothing on You”, în timp ce la categoria Cel mai bun clip rock au fost nominalizaţi 30 Seconds To Mars cu „Kings and Queens”, Muse cz „Uprising”, Paramore cu „Ignorance”, Florence and the Machine cu „Dog Days Are Over”, MGMT cu „Flash Delirium”. La categoria Cel mai bun clip dance au fost nominalizaţi Lady Gaga pentru „Bad Romance”, Enrique Iglesias featuring Pitbull cu „I Like It”, Cascada cu „Evacuate The Dancefloor”, David Guetta featuring Akon cu „Sexy Chick” şi Usher featuring Will.I.Am cu „OMG”.

Gala MTV Video Music Awards va avea loc la Los Angeles, pe 12 septembrie. Fanii îşi pot vota deja artiştii preferaţi pe site-ul vma.mtv.com, iar voturile prin SMS pentru categoria Cel mai bun artist debutant vor putea fi expediate până pe 12 septembrie.