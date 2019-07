Nominalizările premiilor Emmy 2019 sunt dominate de "Game of Thrones", în ciuda recepţiei negative din partea fanilor, serialul adunând un număr record de nominalizări, 32, arată CNN. Printre serialele cu cele mai multe nominalizări se regăsesc ”Marvelous Mrs. Maisel” şi ”Chernobyl”.

Vedetele din "The Good Place", D'Arcy Carden şi "The Masked Singer", Ken Jeong au anunţat marţi nominalizările pentru ediţia 2019 a premiilor Emmy.

Este pentru prima dată când o dramă ajunge la un asemenea număr de nominalizări într-un singur an. Printre nominalizaţi se numără Kit Harrington, Emilia Clarke, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams şi Gwendoline Christie. Ultimele actriţe enumerate au marcat şi ele o premieră. Este pentru prima dată când patru actriţe din acelaşi serial sunt nominalizate la aceeaşi categorie, la categoria actriţă în rol secundar pentru serial dramă.

Până acum, serialul a câştigat 47 de trofee Emmy şi, cu tot cu menţionările din acest an, a adunat nu mai puţin de 161 de nominalizări.

Dintre producători, HBO, a strâns 137 de nominalizări în acest an preluând primul loc de la Netflix care a crescut faţă de anul trecut, dar numai până la 117 nominalizări. Cei doi giganţi sunt urmaţi de NBC, cu 58 de nominaliyări, Amayon Prime Video, cu 47 de nominalizări şi CBS, cu 43.

Performanţa de 32 de nominalizări atinsă de ”Game of Thrones” este urmată de cele 20 de nominalizări adunate de ”Marvelous Mrs. Maisel”, de cele 18 sărbătorite de ”Chernobyl” şi 18, pentru ”Saturday Night Live”. Urmează, la egalitate, ”Barry” şi ”Fosse/Verdon”, cu câte 17 nominalizări şi ”When They See Us”, cu 16.

Pentru cel mai bun actor într-o serie limitată, nominalizaţi sunt Mahershala Ali, pentru ”True Detective”, Benicio del Toro, pentru rolul din ”Escape at Dannemora”, Hugh Grant, pentru prestaţia din ”A Very English Scandal”, Jared Harris, pentru rolul din ”Chernobyl”, Jharrel Jerome, pentru protagonistul din ”When They See Us” şi Sam Rockwell pentru interpretarea cerebrului coregraf din ”Fosse/ Verdon”.



Pentru cea mai bună actriţă într-o serie limitată concurează Amy Adams, pentru prestaţia din ”Sharp Objects”, Patricia Arquette, pentru ”Escape at Dannemora”, Aunjanue Ellis şi Niecy Nash, pentru rolurile din ”When They See Us”, Joey King, pentru rolul din ”The Act” şi Michelle Williams pentru rolul din ”Fosse/ Verdon”.

În ce priveşte actriţele care joacă roluri principale într-un serial de comedie sunt în competiţie Cristina Applegate, pentru ”Dead to Me”, Rachel Brosnahan, pentru rolul femeii care îşi face carieră în lumea stand-up-ului masculin din ”The Marvelous Mrs.Maisel”, Julia Louis-Dreyfus, pentru rolul pe care l-a jucat şi în al şaptelea sezon din ”Veep”, Natasha Lyonne, protagonista din ”Russian Doll”, Catherine O'Hara, din ”Schitt's Creek” and Phoebe Waller-Bridge, din ”Fleabag”.

Pentru rol principal într-un serial de comedie sunt în competiţie actorii Anthony Anderson, pentru ”Black-ish”, Don Cheadle, pentru ”Black Monday”, Ted Danson, pentru gestionarul şi arhitectul iadului din ”The Good Place”, Michael Douglas, pentru ”The Kominsky Method”, Bill Hader, pentru criminalul plătit care descoperă actoria în ”Barry” şi Eugene Levy, pentru ”Schitt's Creek”, ca actori.

Pentru rolurile interpretate într-un serial- dramă sunt nominalizaţi Jason Bateman, pentru rolul tatălui care încearcă să îşi salveze familia făcând înţelegeri cu interlopi tot mai dubioşi în ”Ozark”, Sterling K.Brown pentru ”This is Us”, Kit Harington, revenit cu ”Game of Thrones”, Bob Odenkirk, pentru rolul său pornit din ”Breaking Bad” şi consacrat în propriul său serial, ”Better Call Saul”, Billy Porter, din ”Pose” şi Milo Ventimiglia pentru ”This is Us”.

Câştigătoarea (sau câştigătoarele) premiului pentru cea mai bună actriţă într-un serial-dramă vor fi stabilite dintre Emilia Clarke, cu rolul din ”Game of Thrones”, Jodie Comer, cu rolul criminalei plătite care dezvoltă o pasiune pentru agenta care o urmăreşte în ”Killing Eve”, Viola Davis, pentru rolul din ”How To Get Away With Murder”, Laura Linney, pentru rolul soţiei din ”Ozark”, Mandy Moore, pentru prestaţia din ”This Is Us”, Sandra Oh, Eve din ”Killing Eve” şi Robin Wright, pentru rolul devenit care a preluat toată greutatea serialului ”House of Cards”.

Dintre programe concurs, la Emmy au fost remarcate ”The Amazing Race”, ”American Ninja Warrior”, ”Nailed It!”, ”Ru Paul's Drag Race”, ”Top Chef” şi ”the Voice”.

”Daily Show with Trevor Noah”, ”Full Frontal with Samantha Bee”, ”Jimmy Kimmel Live”, ”Last Week Tonight with John Oliver”, ”The Late Late Show with James Corden” şi ”The Late Show cu Stephen Colbert” sunt talk-show-urile dintre care va fi ales câştigătorul în această toamnă.

Filmele de televiziune care au reţinut atenţia celor de la Emmy pentru acest an sunt episodul special ”Bandersnatch”, din ”Black Mirror”, ”Brexit”, ”Deadwood The Movie”, ”King Lear” şi ”My Dinner with Herve”.

Dintre serialele cu număr limitat de episoade, ”Chernobyl”, ”Escape at Dannemora”, ”Fosse/ Verdon”, ”Sharp Objects” şi ”When They See Us” sunt nominalizate.

Serialele de comedie care sunt în cursă pentru trofeul care se acordă în septembrie sunt ”Barry”, ”Fleabag”, ”The Good Place”, ”The Marvelous Mrs.Maisel”, ”Russian Doll”, ”Schitts Creek” şi ”Veep”.